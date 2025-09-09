▲ El 5 de diciembre se entregará el galardón a Victoria Díaz (en la imagen) en la FIL de Guadalajara. Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 5

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La triunfadora del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA), Victoria Díaz, afirmó que obtener el galardón “significa ganar un peso más a la lengua tsotsil y que nos sintamos orgullosos como pueblos originarios, que no nos avergoncemos de ser indígenas, como le llama la mente occidental”.

Agregó: “significa no sentir vergüenza de nuestro origen y demostrar que podemos lograr hacer narrativa en español y en tsostil. Ahora se está publicando mucha obra indígena porque es nuestro interés como pueblos originarios que queremos levantar la voz a través de nuestros escritos. Si no podemos hacerlo de manera verbal, que sea escrita”.

Originaria de La Candelaria, municipio de San Cristóbal, donde habla la lengua tsotsil con la variante chamula, Díaz ganó el PLIA con Sokem Viniketik (Hombres absurdos), integrado por seis cuentos, en los que “abordo temas como la violencia, la ausencia, la rebeldía, el machismo y cómo somos tratadas las mujeres por los hombres”.

En entrevista manifestó que “el título tiene historia, porque el libro trata sobre lo absurdo, y me guie en la parte filosófica de El mito de Sísifo, de Albert Camus, y las obras de Frank Kafka La metamorfosis y El castillo. En eso me fui basando”.

Manifestó: “estoy haciendo una denuncia sobre cómo los varones tratan a las mujeres, o cómo las conciben cuando crecen. Siento que no se ha plasmado en las letras indígenas. Es un tema muy delicado, porque se aprovechan de las mujeres que todavía no han tenido intimidad. Es algo muy fuerte. Sabemos que en la sociedad existen hombres así. Quise escribir cómo vive y sufre eso una mujer tsotsil, aunque no enfocado sólo al entorno indígena, aunque una parte sí”.

“No me alcanza el tiempo para leer”

Vestida con su ropa tradicional, contó que es el primer concurso en el que participa, y Sokem Viniketik es su primera publicación sola, ya que tiene otros cuentos que se han sido compilados en antologías.