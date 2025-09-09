▲ La bailarina cubana Alicia Alonso durante un espectáculo realizado en Londres, Inglaterra, el 17 de mayo de 1953. Foto Ap

Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 4

La Habana., La Escuela Cubana de Ballet, reconocida mundialmente por el preciosismo de su técnica y la pasión de sus bailarines, bebió de diversas fuentes, aunque los expertos consideran que sus vínculos más estrechos los mantiene con la metodología rusa.

El crítico de arte Yuris Nórido explicó que la cubana es una “escuela nueva, la más joven de las escuelas de ballet del mundo”, y por diversos factores ha tenido un diálogo “particularmente estrecho” con Rusia, en especial durante los años de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Nórido, vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), señaló que en los primeros años la influencia fue sobre todo estadunidense, pero luego comenzaron los intercambios de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019) y del maestro Fernando Alonso (1937–1975) con la escuela rusa.

Así se fue haciendo “más enfático ese diálogo”, y tras el triunfo en Cuba de una revolución socialista, en enero de 1959, muchos maestros rusos llegaron a la isla a impartir clases en la naciente Escuela Nacional de Ballet.

Algunas de las principales figuras del Ballet Nacional de Cuba (BNC) en sus primeros tiempos fueron bailarines rusos, señaló Nórido, quien recordó a figuras como Azari Plisetski, nacido en Moscú y partenaire de Alicia Alonso por varios años, y referente para la formación de los bailarines varones en la isla.

Ese diálogo entre una y otra escuela, muy intenso durante la era soviética, se ha mantenido hasta nuestros días, recalcó el también cronista y fotógrafo, quien destacó que maestros y bailarines cubanos reconocidos, como Lázaro Carreño y Laura Alonso, se formaron en Rusia durante parte de sus carreras.

Incluso Alicia Alonso aseguró en una ocasión que durante el proceso de formación de la escuela cubana estudiaron de cerca la soviética, sobre todo, cuando ella actuó en los principales teatros de la URSS entre 1957 y 1958, y visitó varias instituciones de enseñanza.

Acercamientos

Cuba fue el primer país de América Latina que visitó la famosa bailarina rusa Anna Pávlova (1881-1931), en 1915, y unos años más tarde, en 1930, llegó a la isla La Ópera Privada Rusa de París con su bailarín solista, Nikolái Yavorski (1892-1947).