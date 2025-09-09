A

sí se describió Alejandra Pizarnik el 18 de agosto de 1962 en su Diario, esa pedacería iridiscente en medio de las sombras. Como ella “no siente” mediante el lenguaje conceptual o poético, sino “con imágenes visuales acompañadas de unas pocas palabras sueltas”, el Diario se convierte en una asombrosa prolongación de su obra poética.

Para ella, “escribir es traducir”, y la escritura, una obsesión, un salvavidas y una condena. Leemos en su Diario, editado por Ana Becciú, sin duda una de sus mejores lectoras: “Escribir poesía es el momento más grave de la existencia. Es el lugar del encuentro entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre el todo y la nada”.

Y es en este volumen de mil 102 páginas, editado por Lumen, que encontramos un largo y moroso poema de amor loco donde se suple el coito con el abrazo trémulo como la convalecencia: “yo sólo quería estarme sobre su cuerpo y beber su rostro fabuloso. Me recordaba tantos otros rostros que casi se lo digo, si no fue porque tuve miedo de que se ofendiera… Pero al final le dije: ‘siempre estuve enamorada de gente que no existe y aquí estás vos, hoy’. ‘Amas en mí a alguien que no existe’, dijo. Era cierto, pero al mismo tiempo amaba su rostro como jamás he amado otro… Erotismo difuso, que hasta sentía en las yemas de los dedos. No precisaba del orgasmo −yo, que siempre lo preciso−, sino de la prolongación del infinitum de ese abrazo…”

En estos días en los que los principales trastornos en las sociedades son neuronales, como la depresión y la ansiedad, el Diario de “la mejor exponente de la poesía de la introversión y el delirio metafórico”, a decir de Italo Calvino, es una estupenda hoja de ruta para aproximarnos a ese subsuelo donde rezuman las emociones.

Ernesto Sábato la consideró “uno de los ángeles caídos de nuestra literatura”, una escritora “que habitó los infiernos de la creación y pagó con su vida el precio de una lucidez intolerable”.

Pizarnik vivió en París entre 1960 y 1964, donde trabó amistad con Julio Cortázar. De su primer encuentro con el Gran Cronopio dio cuenta ella misma en una carta a su sicoanalista: “Conocí a Cortázar. Me dijo: ‘Usted es un duendecillo’. Yo, para no ser menos, le dije: ‘Y usted es un gigante gentil’. Luego me puse a saltar por toda la habitación y a recitar poemas en voz altísima. No sé qué debió pensar de mí”.