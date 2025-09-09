La pintura se encuentra en la fachada de un tribunal londinense
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 3
Londres. Un nuevo grafiti de Banksy apareció ayer en un tribunal londinense,en el que se ve a un juez amenazante con su mazo, ante un manifestante en el suelo, dos días después del arresto de casi 900 personas durante una manifestación en apoyo a la organización Palestine Action.
La pintura fue descubierta ayer por la mañana en una de las fachadas exteriores de los Reales Tribunales de Justicia, en Londres, haciéndose eco del debate sobre la libertad de expresión en Reino Unido, reavivado por la reciente detención de un creador de series.
Banksy, cuya identidad sigue siendo un misterio, reivindicó la autoría publicando una foto en su cuenta de Instagram.
Rápidamente ocultado tras unas vallas y vigilado por agentes de seguridad, el grafiti muestra a un juez, con la tradicional toga y peluca, levantando su mazo sobre un manifestante tumbado, de espaldas, cuya pancarta en blanco está manchada de sangre.
Casi 900 personas fueron arrestadas el sábado en Londres durante una movilización en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito desde finales de julio en virtud de la ley antiterrorista.
El gobierno británico proscribió a Palestine Action, en apego a la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieron en una base de la Fuerza Aérea Británica, donde provocaron daños estimados en 10 millones de dólares.
En total, más de mil 600 personas han sido arrestadas desde julio, y 138 han sido inculpadas por apoyar o incitar a respaldar a una “organización terrorista”.
Estas casi 200 personas deben ser juzgadas; la mayoría se enfrenta a penas de hasta seis meses de prisión.
Defend Our Juries (Defender a Nuestros Jurados), organización detrás de estas manifestaciones, consideró que la nueva obra de Banksy retrata “la brutalidad del Estado contra los manifestantes que se oponen a la prohibición de Palestine Action”.
En Reino Unido, el debate sobre la libertad de expresión también se ha reavivado tras el arresto, el primero de septiembre, del creador de series irlandés Graham Linehan por haber difundido mensajes contra personas transgénero en redes sociales.
Banksy es famoso por sus pinturas o grafitis, en las calles de distintas partes del mundo, con mensajes políticos y provocadores.