El grafiti apareció ayer en la fachada exterior de los Reales Tribunales de Justicia; muestra a un juez, con la tradicional toga y peluca, levantando su mazo sobre un manifestante tumbado, de espaldas, cuya pancarta está manchada de sangre.

Londres. Un nuevo grafiti de Banksy apareció ayer en un tribunal londinense,en el que se ve a un juez amenazante con su mazo, ante un manifestante en el suelo, dos días después del arresto de casi 900 personas durante una manifestación en apoyo a la organización Palestine Action.

La pintura fue descubierta ayer por la mañana en una de las fachadas exteriores de los Reales Tribunales de Justicia, en Londres, haciéndose eco del debate sobre la libertad de expresión en Reino Unido, reavivado por la reciente detención de un creador de series.

Banksy, cuya identidad sigue siendo un misterio, reivindicó la autoría publicando una foto en su cuenta de Instagram.

Rápidamente ocultado tras unas vallas y vigilado por agentes de seguridad, el grafiti muestra a un juez, con la tradicional toga y peluca, levantando su mazo sobre un manifestante tumbado, de espaldas, cuya pancarta en blanco está manchada de sangre.

Casi 900 personas fueron arrestadas el sábado en Londres durante una movilización en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito desde finales de julio en virtud de la ley antiterrorista.

El gobierno británico proscribió a Palestine Action, en apego a la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieron en una base de la Fuerza Aérea Británica, donde provocaron daños estimados en 10 millones de dólares.