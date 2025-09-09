▲ Valeria Palomino asumió la Dirección de Promoción y Festivales Culturales el pasado primero de julio. Foto cortesía de la SC

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 2

La edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se realizará del 10 al 26 de octubre en Guanajuato, “coloca en primer plano a las mujeres, con especial atención a las creadoras indígenas”, afirmó Valeria Palomino, directora de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura (SC)federal.

En entrevista con La Jornada, la funcionaria destacó que este compromiso forma parte de una política cultural que debe reflejarse en escenarios concretos y no limitarse a declaraciones abstractas.

“La presencia femenina no es un tema decorativo; constituye un eje que atraviesa toda la programación. Desde el fandango monumental de inauguración hasta la entrega de la Presea Cervantina y la muestra de cine de realizadoras indígenas, el FIC se concibe como un territorio donde las artistas marcan la pauta.”

El estreno de cinco obras comisionadas confirma esa intención. Se trata de piezas creadas para este encuentro por compositoras de Latinoamérica: Melissa Vargas (Colombia), Paulina Monteón (Ciudad de México), Estrella Cabildo (Veracruz), Sonia Rodríguez (Guanajuato) y Cecilia Pereyra (Argentina).

“Estas partituras simbolizan el intercambio entre territorios y generaciones”, añadió Palomino. “Ese enfoque conecta el arte con experiencias diversas. Un festival de esta magnitud no puede limitarse a mostrar lo conocido; debe provocar preguntas, incomodar y sacarnos de lo habitual”.

La programación reunirá 88 espectáculos de 31 países, con 3 mil 458 artistas en 17 foros. Los ejes curatoriales cruzan fronteras, épocas y estéticas, y presentan un panorama amplio y plural.

Pianista formada en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en arte por el Claustro de Sor Juana, Valeria Palomino (Ciudad de México, 1975) asumió el cargo el pasado primero de julio. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en producción musical, ingeniería de audio y gestión cultural; ha grabado más de 70 discos, transmitido más de 800 conciertos y participado en festivales como Música y Escena y CulturaUNAM.

“He trabajado detrás del escenario durante años. Hoy me corresponde intervenir en la construcción de programas artísticos, pero la perspectiva sigue siendo la misma: poner la música y las artes al servicio de la comunidad”, subrayó.

El FIC tendrá de invitados de honor a Reino Unido y Veracruz. La primera colaboración incluirá espectáculos de gran formato, además de mesas sobre arte, ecología y sustentabilidad, mientras que dicha entidad mostrará tradiciones y expresiones contemporáneas en música, danza y literatura.

“La gala cervantina es el espacio donde lo local se vuelve global y lo global se vuelve cercano. Ese diálogo constituye el corazón de nuestra programación”, puntualizó Palomino.

Para esta edición, el consejo de programación reunió curadores con miradas diversas: algunos enfocados en juventudes y lenguajes disruptivos, otros en tradiciones como la ópera o la danza clásica. Esa pluralidad permitió equilibrar la selección artística, al combinar figuras consolidadas, como Javier Camarena, con colectivos de vanguardia, como Sun Ra Arkestra, Hotel Pro Forma o Atra Bilis Teatro.