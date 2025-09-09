▲ El biólogo David Baltimore en el Instituto Tecnológico de California en una imagen sin datar. Foto Caltech

Martes 9 de septiembre de 2025

Washington. Premiado con el Nobel de Medicina en 1975 a la edad de 37 años, el biólogo estadunidense David Baltimore, cuya carrera fue empañada por una acusación injusta de fraude, falleció el sábado a los 87 años, anunciaron ayer los medios estadunidenses.

Considerado una figura destacada de la biología molecular, David Baltimore recibió el Nobel por sus investigaciones sobre los retrovirus, y en particular por su descubrimiento de una enzima viral que permitió comprender mejor el mecanismo de acción del VIH, causantes del sida.

Sin embargo, la carrera de David Baltimore, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se vio trastornada, su reputación lesionada y sus trabajos frenados cuando en 1986 fue señalado por acusaciones de fraude científico.