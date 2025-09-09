▲ El documental Semillas de niebla, que muestra el viaje de las semillas en los bosques mesófilos de montaña o bosque de niebla de Veracruz, se proyectará como parte de las actividades de la Munic en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Foto Fotograma del cortometraje de Jorge Ramos Luna y Uzu Morales

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 6

“Las noticias falsas y las seudociencias son el reto actual de la divulgación científica”, señaló Martha Duhne Backhauss, destacada comunicadora especializada en medios escritos y audiovisuales, quien será homenajeada en la décima edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas (Munic), que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es increíble que siga habiendo gente que piensa que la Tierra es plana y otras cuestiones un poco más sutiles. Es muy importante que el conocimiento científico fluya, salga y la gente tenga acceso a él”, expresó la galardonada durante la presentación de la muestra.

Recordó que cuando comenzó en la difusión de la ciencia “ser divulgador era como ser un marciano, éramos muy poquitos, cuando uno se presentaba nadie entendía”. Varias décadas después, reconoció, la situación ha cambiado y cada vez más personas se dedican a esta labor.

“Durante el confinamiento por covid-19 se hizo muy clara la importancia de los divulgadores, porque necesitamos saber qué era ese virus, cómo se esparcía. Ahí quedó muy clara la relevancia de la ciencia y de pasar ese conocimiento de los centros de investigación a la gente”, señaló.

Sin embargo, consideró que todavía hacen falta más divulgadores locales, que hablen de su entorno inmediato: playa, manglar, desierto. “La ciencia puede ser difícil de entender para una persona no entrenada en ese campo, pero no es imposible. Muchos buenos divulgadores no son científicos de origen”.

“La narrativa es la mejor forma de llegar al público”

A los jóvenes interesados en esta labor, recomendó contar la ciencia a partir de historias: “la narrativa es la mejor forma de llegar al público. ¿Cómo cuentas una historia que tenga una estructura de inicio, un desarrollo, un conflicto? A veces se piensa que divulgar es como traducir, y no es eso. Es transformar un lenguaje científico a uno que la gente entienda, que le apasione, le guste y se sienta incluida”, expresó. Sugirió acercarse a los investigadores y “si uno hace el esfuerzo, ellos explican muy claramente y ayudan a poner el acento en lo central. Y si hay algo que no entienden, tengan la tranquilidad de decir: ‘no te estoy comprendiendo’”.

El homenaje a Duhne Backhauss, quien ha editado, escrito textos y guiones, además de dirigir videos de temas científicos y tecnológicos por décadas, se realizará el jueves 25 de septiembre a las 12 horas en la sala Julio Bracho del CCU.