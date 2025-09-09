▲ La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el retiro de mil 500 palmeras que se encuentran en fase terminal o diagnosticadas como muertas en pie, las cuales serán sustituidas por árboles nativos. Foto Jorge Ángel Pablo García

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 30

El Gobierno de la Ciudad de México inició el retiro y sustitución de mil 500 palmeras que se encuentran enfermas y representan un riesgo para la seguridad de la población, al no encontrarse un control efectivo para su recuperación. “Nos han ganado los hongos y los microrganismos que consumen a las palmeras; científicamente no se ha encontrado de qué manera combatirlos para evitarlos”, reconoció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el camellón de Diagonal San Antonio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, la mandataria detalló que en la capital existen 15 mil palmeras que fueron traídas desde las Islas Canarias a principios del siglo XX, de las cuales al menos 9 mil están infestadas por algún tipo de hongo o microrganismo que debilitan sus raíces y sus troncos.

Brugada recordó que desde 2011, en la Ciudad de México se empezaron a diagnosticar los síntomas de palmeras enfermas –al igual que ocurrió en otras partes del mundo, incluso en las Islas Canarias, de donde son originarias–, por lo que la anterior administración retiró mil ejemplares.