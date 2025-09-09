Martes 9 de septiembre de 2025, p. 30
El Gobierno de la Ciudad de México inició el retiro y sustitución de mil 500 palmeras que se encuentran enfermas y representan un riesgo para la seguridad de la población, al no encontrarse un control efectivo para su recuperación. “Nos han ganado los hongos y los microrganismos que consumen a las palmeras; científicamente no se ha encontrado de qué manera combatirlos para evitarlos”, reconoció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En el camellón de Diagonal San Antonio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, la mandataria detalló que en la capital existen 15 mil palmeras que fueron traídas desde las Islas Canarias a principios del siglo XX, de las cuales al menos 9 mil están infestadas por algún tipo de hongo o microrganismo que debilitan sus raíces y sus troncos.
Brugada recordó que desde 2011, en la Ciudad de México se empezaron a diagnosticar los síntomas de palmeras enfermas –al igual que ocurrió en otras partes del mundo, incluso en las Islas Canarias, de donde son originarias–, por lo que la anterior administración retiró mil ejemplares.
Indicó que se considera el retiro inicial de mil 500 palmeras en fase terminal hasta diciembre y el resto a lo largo del sexenio, con el despliegue de 200 trabajadores y maquinaria.
Todos los ejemplares, añadió, serán sustituidos por árboles nativos, adecuados al clima de la capital del país y que no afecten el pavimento por sus raíces, mientras la madera de las palmeras retiradas será utilizada para la elaboración de mobiliario urbano.
Más tarde, la mandataria acudió a la ceremonia de graduación de 450 policías. Ahí señaló que los uniformados deben convertirse en actores principales de los barrios y colonias de la ciudad, estar donde la población se siente insegura y responder en menos de cuatro minutos a las llamadas de auxilio. Destacó que este año se destinaron 180 millones de pesos a la Universidad de la Policía, de 50 mil millones asignados al rubro de seguridad.