Martes 9 de septiembre de 2025, p. 30
Desde la estación Las Torres, sobre calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, un incesante flujo de personas busca abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que apoyan con traslados luego del cierre de la estación terminal Taxqueña del Tren Ligero el primero de septiembre pasado, debido a los trabajos de ampliación con miras al Mundial de Futbol 2026.
El puente peatonal que conecta con la estación se satura en minutos por usuarios que corren apresurados para alcanzar un asiento, mientras otros se resignan a quedarse de pie o esperan en largas filas el siguiente autobús.
Aunque el servicio emergente opera en el mismo horario del Tren Ligero y con unidades que salen cada dos minutos, los pasajeros denunciaron que sus trayectos se han alargado más de una hora.
En las horas pico, el trayecto de un kilómetro desde Las Torres a la terminal Taxqueña debería durar tres minutos; sin embargo, se extiende hasta 40, lo que genera tensión y cansancio entre los usuarios.
Lorena Velázquez, coordinadora de transporte, apuntó que la presión diaria es evidente, pues desde las 5 de la mañana cada camión sale lleno con casi 100 pasajeros. “En cuanto llega la unidad, se ocupa por completo y arranca la ruta”, comentó.
Explicó que en ocasiones se generan lapsos de hasta cinco minutos por cada salida de unidad, lo que incrementa la saturación. Añadió que con el respaldo del Servicio de Transportes Eléctricos se han incorporado trolebuses eléctricos para tratar de desahogar la demanda.
Para Miguel Martínez, en los días recientes correr se ha vuelto costumbre, “luego se acaban los camiones y tardan más en llegar; entonces, pues por las dudas yo corro para ver si puedo alcanzar uno”, comentó. En ocasiones, las esperas de hasta 15 minutos lo obligan a caminar hasta el Cetram Taxqueña; su tiempo de traslado desde Xochimilco, que antes era de poco más de una hora, ahora rebasa la hora con 40 minutos. “Lo único que queda es aguantar y esperar que terminen pronto las obras”, expresó.
Usuarios apuntaron que aun con el Tren Ligero en operación, los vagones reducidos provocaban escenas similares de hacinamiento. “En el tren el espacio es muy reducido; entonces, esperemos que las obras sean para beneficio”, dijo Brandon Antonio, quien consideró “exagerado” que en horas de mayor saturación su trayecto se extienda hasta dos horas y media.
Ante la cercanía del Mundial de Futbol, la preocupación crece y, según usuarios, los traslados son un pendiente que las autoridades deben resolver con urgencia.