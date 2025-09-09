Mara Ximena Pérez

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 30

Desde la estación Las Torres, sobre calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, un incesante flujo de personas busca abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que apoyan con traslados luego del cierre de la estación terminal Taxqueña del Tren Ligero el primero de septiembre pasado, debido a los trabajos de ampliación con miras al Mundial de Futbol 2026.

El puente peatonal que conecta con la estación se satura en minutos por usuarios que corren apresurados para alcanzar un asiento, mientras otros se resignan a quedarse de pie o esperan en largas filas el siguiente autobús.

Aunque el servicio emergente opera en el mismo horario del Tren Ligero y con unidades que salen cada dos minutos, los pasajeros denunciaron que sus trayectos se han alargado más de una hora.

En las horas pico, el trayecto de un kilómetro desde Las Torres a la terminal Taxqueña debería durar tres minutos; sin embargo, se extiende hasta 40, lo que genera tensión y cansancio entre los usuarios.

Lorena Velázquez, coordinadora de transporte, apuntó que la presión diaria es evidente, pues desde las 5 de la mañana cada camión sale lleno con casi 100 pasajeros. “En cuanto llega la unidad, se ocupa por completo y arranca la ruta”, comentó.

Explicó que en ocasiones se generan lapsos de hasta cinco minutos por cada salida de unidad, lo que incrementa la saturación. Añadió que con el respaldo del Servicio de Transportes Eléctricos se han incorporado trolebuses eléctricos para tratar de desahogar la demanda.