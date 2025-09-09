Capital
Exigen a la FGJ agilizar búsqueda
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29

Familiares y vecinos de Nicol, de 17 años, y Eder Nicolás, de un año, exigieron a la FGJ agilizar la búsqueda tras desaparecer desde el 2 de septiembre en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón. En una protesta realizada en la esquina de Doctor Río de la Loza y Doctor Vértiz, la tía de los menores, Ivonn Molotla, señaló que hasta ahora sólo se sabe que un taxista trasladó a Nicol a la estación Viveros del Metro, a quien mencionó que se dirigía a Pachuca, por lo que pidió acceder a las cámaras de videovigilancia del transporte. Agregó que un hombre la contactó por redes sociales y, mediante engaños, la habría convencido de abandonar su casa.

