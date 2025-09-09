Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29

La lista de los objetivos prioritarios de las autoridades de la Ciudad de México llegó a ocho detenciones, de las cuales no han tenido que entregar las recompensas que se ofrecían por ellos, pues las capturas se han realizado por medio de despliegues operativos y labores de inteligencia.

Los detenidos son Luis Enrique N, de Los Molina; Víctor Hugo N, El Huguito; Eduardo Ramírez, El Chori, y Axel Esli, de La Unión Tepito; José Francisco N, El Paco, integrante de Los Macarios; Jesús Uriel Salgado, El Tuto, integrante de Los Malcriados 3AD. Y las recién capturadas María de los Ángeles Ramírez Arvizu, viuda de El Ojos, y su hija Samantha Pérez Ramírez, La Sam.