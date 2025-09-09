Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29
Una adulta de 88 años perdió la vida al quedar atrapada dentro de su casa ubicada en la colonia Lomas Altas de Padierna, alcaldía Tlalpan, la cual se inundó por las fuertes lluvias que se registraron el domingo anterior.
Los hechos ocurrieron pasadas las 19 horas en la calle Venusia, manzana 43 lote 17, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencia debido a una fuerte inundación que se reportó en el interior de la vivienda, la cual presentaba un desnivel.
Reportes policiales refieren que esto provocó que el agua pluvial se acumulara en la vivienda, generando una inundación que dejó atrapada a la señora Elizabeth Luna.
El hijo de la víctima fue quien reportó los hechos, y narró que había salido un momento de su domicilio, sin pensar que la precipitación provocaría la anegación de una forma rápida que alcanzó los 2 metros de altura.
Equipos de emergencia que arribaron al lugar rescataron el cuerpo de la adulta mayor, el cual ya no contaba con signos vitales; en tanto, se dio aviso a las autoridades ministeriales para el levantamiento del cuerpo.
La alcaldía Tlalpan lamentó el fallecimiento de la mujer y señaló por medio de un comunicado que acompañó a la familia ante la Fiscalía General de Justicia para el procesamiento del acta.
Además, brindó apoyo con la cobertura total de los gastos funerarios y la incorporación a programas sociales del bienestar. Precisaron que sostuvieron una reunión con vecinos de la zona afectada por las lluvias para el desazolve constante de coladeras, la instalación de topes y rejillas de seguridad.