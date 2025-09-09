Kevin Ruiz

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29

Una adulta de 88 años perdió la vida al quedar atrapada dentro de su casa ubicada en la colonia Lomas Altas de Padierna, alcaldía Tlalpan, la cual se inundó por las fuertes lluvias que se registraron el domingo anterior.

Los hechos ocurrieron pasadas las 19 horas en la calle Venusia, manzana 43 lote 17, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencia debido a una fuerte inundación que se reportó en el interior de la vivienda, la cual presentaba un desnivel.

Reportes policiales refieren que esto provocó que el agua pluvial se acumulara en la vivienda, generando una inundación que dejó atrapada a la señora Elizabeth Luna.

El hijo de la víctima fue quien reportó los hechos, y narró que había salido un momento de su domicilio, sin pensar que la precipitación provocaría la anegación de una forma rápida que alcanzó los 2 metros de altura.