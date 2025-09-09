Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo de una mujer con signos de violencia dentro de un hotel en la alcaldía Benito Juárez, y buscan a un sujeto, presunto responsable del crimen, quien ingresó con la víctima la tarde del domingo.

En la investigación quedó asentado que la mujer, identificada como Kesia, arribó al hotel Pirámide, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Pilares, colonia San Simón Ticumac, entrada la noche del domingo y se encontró con un sujeto, por lo que abordaron una camioneta color negro.

De acuerdo con los hechos, elementos de la policía capitalina fueron alertados horas después por operadores del C2 Sur tras el reporte de trabajadores del hotel, quienes hallaron a la mujer en la habitación 101.

La recepcionista del lugar señaló a los elementos policiales que habían encontrado en una habitación a una mujer desnuda y que presentaba diferentes signos de violencia, quien horas antes había ingresado a dicha habitación con un sujeto.