Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29

María de los Ángeles Arvizu y Samantha Pérez, La Sam, ex esposa e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, ex capo del cártel de Tláhuac, fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en coordinación con la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, en cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.

La detención la realizaron en la colonia Valle de San Javier en la capital hidalguense, donde identificaron que se habían trasladado las lideresas del cártel de Tláhuac para ocultarse de las autoridades, por lo que la FGJ solicitó oficios de colaboración con sus homólogos de aquella entidad para el cumplimiento de los mandamientos judiciales.

Ambas fueron sorprendidas por los agentes cuando conducían un vehículo Mazda hacia un puesto de hamburguesas sobre la avenida 600 del bulevar Valle de San Javier, por lo que se les notificó del ordenamiento judicial por el delito de asociación delictuosa. Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde un médico legista certificó el estado de salud para su posterior ingreso al penal de Santa Martha Acatitla, donde las requirió un juez de control.

María de los Ángeles es señalada como lideresa del cartel de Tláhuac tras la muerte de El Ojos, quien fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 20 de julio de 2017, tan sólo unos meses después de que fue detenido su hijo Miguel Ángel Pérez, El Mickey o El MK, en mayo de ese mismo año.