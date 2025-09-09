Eran la cabecilla y la operadora financiera del cártel de Tláhuac
Martes 9 de septiembre de 2025, p. 29
María de los Ángeles Arvizu y Samantha Pérez, La Sam, ex esposa e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, ex capo del cártel de Tláhuac, fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en coordinación con la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, en cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.
La detención la realizaron en la colonia Valle de San Javier en la capital hidalguense, donde identificaron que se habían trasladado las lideresas del cártel de Tláhuac para ocultarse de las autoridades, por lo que la FGJ solicitó oficios de colaboración con sus homólogos de aquella entidad para el cumplimiento de los mandamientos judiciales.
Ambas fueron sorprendidas por los agentes cuando conducían un vehículo Mazda hacia un puesto de hamburguesas sobre la avenida 600 del bulevar Valle de San Javier, por lo que se les notificó del ordenamiento judicial por el delito de asociación delictuosa. Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde un médico legista certificó el estado de salud para su posterior ingreso al penal de Santa Martha Acatitla, donde las requirió un juez de control.
María de los Ángeles es señalada como lideresa del cartel de Tláhuac tras la muerte de El Ojos, quien fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 20 de julio de 2017, tan sólo unos meses después de que fue detenido su hijo Miguel Ángel Pérez, El Mickey o El MK, en mayo de ese mismo año.
Por lo que hace a Samantha Pérez, La Sam, es identificada como la operadora financiera de la organización que fundó su padre en 2012 tras una alianza con el cártel de los Beltrán Leyva, por lo que su zona de operaciones quedó asentada en el sur de la ciudad, en las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y parte de Iztapalapa, y los límites con el estado de México.
El cártel de Tláhuac ha mantenido disputas por el territorio con organizaciones como La Unión Tepito y Los Rodolfos, grupo que ha expandido sus operaciones en el territorio antes tomado por la familia de El Ojos.
Las mujeres llevaban año y medio en la lista de los delincuentes más buscados, al lado de Liliana Pérez Ramírez, Lili o La Voz, también hija de Felipe de Jesús, actualmente prófuga de la justicia.
El organigrama familiar del cártel de Tláhuac se encuentra casi desmantelado, luego de que autoridades federales y locales han detenido a Miguel Ángel Pérez, El MK; a Felipe de Jesús, El Felipillo; a Kevin Pérez y a Diana Pérez, La Princesa de Tláhuac.