▲ En la unidad habitacional Gavilán, en Iztapalapa, fue develada una placa con el nombre de la escritora y periodista Elena Poniatowska en reconocimiento a su legado literario y social. Foto La Jornada

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 28

La escritora y periodista Elena Poniatowska, referente fundamental de la literatura mexicana y figura muy cercana a esta casa editorial, fue recibida con aplausos, fotografías y muestras de afecto por vecinos de la unidad habitacional Gavilán, en Iztapalapa.

Durante la develación de una placa que da nombre a la plaza cívica del conjunto, un espacio que permaneció abandonado por años y que ahora se resignifica con el homenaje a la autora, se recordó que la iniciativa surgió hace 27 años, cuando una vecina gestionó la rehabilitación del lugar con el propósito de brindar a la comunidad un espacio seguro.

El acto inaugural comenzó con los honores a la bandera a cargo de una banda de guerra, enmarcando la llegada de Poniatowska. Al tomar la palabra, la escritora habló de la calidez con que fue acogida en la unidad y compartió una reflexión en torno al “blanco”, color que reiteró como una metáfora.

“Qué bonito estar aquí en un día blanco, bajo un techo blanco, y guardar un ratito de silencio para pensar en ustedes. Lo que ustedes me dan es un regalo blanco, un pedazo de cielo, quizá todo lo blanco que tenemos adentro, que son pensamientos de amor hacia los demás”, expresó.

María de Lourdes Guerrero, integrante del comité de participación ciudadana, señaló que lleva 41 años viviendo en la unidad y destacó el tiempo que conllevó darle importancia a la unidad. “Decidimos empezar aquí a hacer algo por nuestra comunidad, y fue entonces cuando me comprometí hace tantos años con este proyecto”, detalló.