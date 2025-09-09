▲ Los miles de baches que afectan diariamente a automovilistas de la Ciudad de México han convertido a las vulcanizadoras en un negocio rentable. Foto María Luisa Severiano

Mara Ximena Pérez y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 9 de septiembre de 2025, p. 28

Los baches en la Ciudad de México se han convertido en un dolor de cabeza para automovilistas, que pagan desde 250 hasta 700 pesos por una compostura de llantas, cifra que para muchos resulta más llevadera frente a los 2 mil pesos que pueden pagar para adquirir un nuevo neumático porque el anterior queda inservible. Además, hay quienes llegan a gastar hasta 15 mil pesos por daños más severos, como fallas en la barra estabilizadora.

En apenas un tramo de Canal de Río Churubusco y Canal de Apa-tlaco, en Iztapalapa, se concentran más de una decena de vulcanizadoras que, en promedio, cada una recibe entre cinco y seis vehículos diarios con llantas o rines estropeados, cifra que equivale a más de 200 reparaciones a la semana en la zona.

Uriel Jiménez Santiago trabaja todos los días del año reparando exclusivamente coches y camionetas. Como mecánico, explicó que los autos de modelos más recientes suelen ser los más afectados, pues “la cama de la llanta es más baja; entonces, se amuelan mucho”. Añadió que las noches y las lluvias agravan la situación, “es cuando más clientes llegan por una reparación”.

Llantas reventadas, rines doblados o estrellados y suspensiones rotas son los daños más comunes que llegan a las vulcanizadoras. “La causa más común son los baches”, señaló Mario Trejo, quien detalló que sólo por rines atienden de tres a cuatro casos diarios. Aún así, comentó que es mejor “invertir 500 pesos en una reparación a comprar una llanta en 2 mil 500 pesos”.