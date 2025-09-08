M

éxico ha tenido liderazgo como convocante de importantes reuniones hemisféricas en los meses recientes, maniobrando embestidas del energúmeno vecino. En su primer Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la soberanía y autodeterminación de los pueblos como condición para el desarrollo sustentable, y destacó el concepto y los programas de bienestar, señalando que el dogma neoliberal, consistente en que “el Estado debía replegarse y dejar al mercado la conducción del desarrollo”, había quedado en el pasado.

Sin embargo, para dejar atrás la “oscura noche neoliberal” seguimos muy de madrugada. Faltan pasos gigantes, incluyendo el dejar de anteponer grandes intereses privados en detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. El supuesto fin del neoliberalismo debe ser evaluado con base no tan sólo en la erradicación de la corrupción ni en la recuperación de ciertos papeles del Estado en la economía, sino también en el poder que se otorga o limita a corporaciones trasnacionales.

Ese poder económico trasnacional no sólo no ha sido tocado, sino que se perpetúan los privilegios para atraer inversión, con escasos o nulos condicionamientos, como mandatan los tratados. Anunció Sheinbaum que “la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares”. Pero mucho de esa inversión arriba con privilegios. No sólo en México, sino a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe (ALC).

En la recién celebrada Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Acción Climática en el Palacio Nacional, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, bien dijo que “no hay tiempo que perder, nuestra reunión debe ser el punto de partida de una nueva era de integración climática latinoamericana. Debemos salir de aquí con compromisos concretos, con mecanismos de seguimiento, con la determinación de hacer la (próxima) COP30 (en Belém, Brasil), el momento decisivo para el mundo” (https://tinyurl.com/59waf9cw).

En contraste, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial acaba de publicar su Carga de casos de 2025 (disponible en español https://tinyurl.com/bdhfka8s). Se reitera que la región ALC sigue siendo la más demandada del mundo (37 por ciento de los casos, y México como el cuarto país más demandado del mundo), y el sector extractivista (petróleo, gas y minería) el que de manera acelerada más uso hace de este mecanismo supranacional (43 por ciento de los casos). No es de extrañar que la gran mayoría de las demandas provienen de empresas de Europa occidental (44 por ciento) y norteamericanas.

Como ejemplo de la atroz transgresión en la soberanía de un país y del pisoteo de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, veamos el fallo más reciente a favor de la empresa Lupaka Gold Corp (canadiense) en contra de Perú, en el que el tribunal del Ciadi falló en contra del país andino obligándole a “compensar” a la minera alrededor de 65 millones dólares.