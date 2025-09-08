L

a “franja” de que tanto escuchamos y leemos desde hace ya un buen tiempo, todos los días, debe su nombre a la Ciudad de Gaza; investigando un poco y recordando clases y lecturas de historia, confirmo que se trata de una zona que todo el tiempo o al menos con mucha frecuencia se encuentra envuelta en conflictos, guerras, desplazamientos y es objetos de envidias y codicia de otros pueblos vecinos o no tanto.

Siempre está en conflicto; disputas entre potencias extranjeras que pretenden su control, invasiones de estados imperialistas; egipcios, otomanos, cruzados que fueron a liberar Jerusalén en la Edad Media, Napoleón que cruzó la franja o “zanja” como también se le conoce; británicos en la Primera Guerra Mundial; el azote posterior de la “Guerra de los Seis Días” presiones y combates en la Segunda Guerra Mundial y ahora en nuestros días, ambición de los judíos y su estado de Israel que avanza para adueñarse del territorio de la franja semidesértica pero también de la ciudad.

Conocer esas noticias, saber de tantos atropellos contra niños, mujeres y enfermos por parte de los israelitas al tratar de adueñarse de la franja traen a mi memoria lecturas juveniles que estuvieron de moda allá por los años 50 del siglo pasado. Esa literatura, atribuía a los judíos prepotencia, ambición, codicia y un plan para controlar el mundo.

Estaban entonces de moda esas lecturas y esa manera de interpretar la historia; se comentaba en muchos círculos y capillitas de crédulos y convencían a los no muy informados jóvenes de entonces, que nos dejábamos envolver fácilmente por esas teorías extravagantes según las cuales todas las desgracias y males que acontecían en todo el mundo y desde luego en Latinoamérica, eran atribuidas a “las tres jotas: judíos, jotos y jesuitas”. Era absurdo, pero en amplios sectores de la sociedad corrían esas simplistas explicaciones de lo que entonces pasaba. Durante la década de los 50 estaba yo ávido de novedades, de misterios por descubrir y de explicaciones que aceptaba sin mucho análisis.

Pero como dice un poema “el tiempo pasa y el mundo rueda”, por esos años entre adolescencia y juventud comulgué con ruedas de molino. Todo empezó por que escuchamos a un locutor con ínfulas de sabiondo, vecino de mi barrio. Varios muchachos de la palomilla lo teníamos como muy informado y lo admirábamos por que hablaba por radio con su voz lenta y engolada. Nos decía y le creíamos que había una gran conspiración muy poderosa que poco a poco se iba apoderando de todos los gobiernos del mundo y que contaba para ello con una organización secreta que se extendía lo mismo en, Europa que en América.