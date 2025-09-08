U

n día como hoy, pero de 1965, llegó a Nueva Orleans el entonces presidente Lyndon B. Johnson y sus cercanos colaboradores para evaluar la devastación que dejó el huracán Betsy y atender a los damnificados lo más efectivamente posible. Un día antes Betsy inundó gran parte de la ciudad y la hundió en el caos por falta de agua potable, electricidad, alimentos, medicinas. Causó la muerte de 75 personas. Ese día Johnson dio el ejemplo de qué hacer en tiempo de crisis y no siguieron otros mandatarios. Entre otras cosas, le dio mayor importancia a la dependencia responsables de los desastres naturales, e impulsó la reconstrucción prioritaria de quienes carecían de menores recursos.

Su presencia fue muy positiva porque los que más padecieron Betsy fueron los afrodescendientes que vivían en el distrito nueve, pues varias diques que protegían la ciudad cedieron ante la fuerza del las aguas y lo inundaron. A esa comunidad dirigió las tareas para que reconstruyeran sus hogares y sitios de trabajo, además de los servicios básicos, los educativos y hospitalarios. También ordenó mejorar el sistema de diques que protegían de las inundaciones al distrito nueve. Sin embargo, los responsables de construirlos no escucharon a los expertos que los calificaron de insuficientes para detener huracanes muy intensos.

Cabe recordar que Johnson fue quien, un año antes, firmó la Ley de Derechos Civiles y después la del Derecho al Voto, que favoreció legalmente a la comunidad afroestadundense. Un duro golpe para los anclados en la visión esclavista. Además fue partidario del Medicare y Medicaid y la renovación urbana. Su gran mancha: escuchar a los halcones de la guerra y aumentar la intervención en Vietnam.

Otro día como hoy pero de 2005, otro presidente de Estados Unidos, George Bush, todavía no visitaba Nueva Orleans de nuevo devastada una semana antes por un ciclón más poderoso que Betsy: Katrina. Es el Bush que recibe el 11 de septiembre de 2001 como si nada, la noticia del ataque contra varios puntos emblemáticos de su país. El que, enfundado en traje de comandante del Ejército, anuncia el fin de la tiranía de Saddam Hussein con la invasión a Irak, so pretexto de que poseía armas de destrucción masiva, que no existían. El Bush guerrero presenció desde su avión, y por media hora, el desastre de Nueva Orleans.