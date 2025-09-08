De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 17

Organizaciones sindicales pidieron al gobierno federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) establecer mesas de trabajo para obtener respuestas y acciones sobre sus demandas laborales.

Al convocar a una protesta la mañana de este lunes frente a Palacio Nacional, la Unión de Sindicatos del Inbal y Trabajadores de la Cultura detalló en un comunicado que sus demandas “no se tratan de concesiones, sino de derechos irrenunciables que deben atenderse con voluntad política y sentido de justicia”.

Entre sus exigencias figuran la homologación digna de plazas federales con respeto a la antigüedad laboral, el aseguramiento de condiciones equitativas tanto laborales como académicas y el reconocimiento del valor profesional de cada trabajador.