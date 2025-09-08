Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 17
Organizaciones sindicales pidieron al gobierno federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) establecer mesas de trabajo para obtener respuestas y acciones sobre sus demandas laborales.
Al convocar a una protesta la mañana de este lunes frente a Palacio Nacional, la Unión de Sindicatos del Inbal y Trabajadores de la Cultura detalló en un comunicado que sus demandas “no se tratan de concesiones, sino de derechos irrenunciables que deben atenderse con voluntad política y sentido de justicia”.
Entre sus exigencias figuran la homologación digna de plazas federales con respeto a la antigüedad laboral, el aseguramiento de condiciones equitativas tanto laborales como académicas y el reconocimiento del valor profesional de cada trabajador.
Llamaron a respetar la promoción conforme a la normativa vigente y solicitaron condiciones generales de trabajo justas, alineadas con la realidad del sector artístico y educativo, además de la basificación inmediata conforme a la ley, como medida urgente para otorgar estabilidad laboral.
De igual forma, pidieron el pago puntual de salarios y prestaciones, incluida la entrega oportuna de estímulos por antigüedad y la dotación de ropa de trabajo correspondiente al año pasado y este.