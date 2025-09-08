Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 17

Diseñado para reparar la violación de derechos laborales, el Mecanismo de Respuesta Rápida puede ser invocado por Estados Unidos no sólo en contra de compañías que comercializan sus productos, sino contra otras que representen una competencia desleal para las empresas por pagar salarios más bajos a los trabajadores.

Así lo evidenció el reciente panel sobre el call center Atento, ubicado en Hidalgo, el cual demostró que además de casos que involucren bienes manufacturados o la minería, las quejas laborales pueden interponerse en el sector de servicios, señalaron fuentes relacionadas con el caso.

Estados Unidos ha presentado pruebas suficientes que, junto con los hallazgos del panel durante la verificación, permiten concluir que los servicios identificados como suministrados por proveedores estadunidenses compiten con sus filiales en México, señala la determinación final de los integrantes del panel.