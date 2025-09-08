Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 16

A fin de que la planta docente de la UNAM aprenda a respetar y reconocer la diversidad sexual entre el alumnado, creó la guía Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. El objetivo es erradicar la exclusión y estigma que persiste contra estudiantes que se reconocen con identidad sexual diferente, pues hay maestros que los discriminan e incluso los perjudican en sus calificaciones.

La institución admite que “existe un currículo oculto” entre sus profesores, quienes tratan a los alumnos en función de códigos, normas, ideas, supuestos, mitos y creencias contra la diversidad sexo-genérica y por ello la necesidad de enseñarles a tratar sin hacer distinciones.