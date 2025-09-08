▲ En el foro, la rectora de la UPN, Rosa María Torres, dijo que la violencia escolar contra las mujeres alcanza 32 por ciento. Foto Cristina Rodríguez

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 16

En el ámbito escolar, la prevalencia de los diferentes tipos de violencia alcanza hasta 32 por ciento contra las mujeres, y lo más grave es que cerca de 70 por ciento de éstas admiten no conocer la existencia de protocolos o medidas para atender esa problemática en sus instituciones, alertó la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Rosa María Torres.

En el Encuentro de Rectoras de Universidades y Directoras de Instituciones de Educación Superior, que se llevó a cabo en el contexto de la Feria del Libro de las Universitarias y Universitarios de la UNAM, Torres señaló que pese a lograr la paridad entre los estudiantes de licenciatura, todavía hay mujeres que no acceden a este nivel académico, sobre todo en municipios, donde no hay instituciones de nivel superior cercanas.

Ante esta situación, la UNAM ofrece cursos en materia de género tanto para alumnos como para docentes y trabajadores sindicalizados. Éstos últimos han sido denunciados por los estudiantes por dirigirse hacia ellos con estereotipos que la propia institución trata de erradicar, pero que siguen vigentes en la formación del personal administrativo.