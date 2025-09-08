Política
Protestan por asesinato de Yanqui Kothan, de Ayotzinapa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 13

Chilpancingo, Gro., A un año y seis meses del homicidio de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzina-pa, familiares y compañeros llevaron a cabo una protesta en el libramiento a Tixtla, donde el joven fue ultimado por presuntos poli-cías estatales.

Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa y familiares se congregaron la mañana de ayer en el crucero de la colonia Cuitláhuac, de esta capital.

En el lugar donde quedó el cuerpo del estudiante, los contingen-tes colocaron ramos de flores y demandaron justicia al gobierno de Guerrero.

Durante el acto, los alumnos advirtieron que continuarán con sus movilizaciones, demandaron justicia y cárcel para los autores materiales e intelectuales.

