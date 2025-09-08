Alexia Villaseñor

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 13

Por primera vez, este ciclo lectivo la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevará a cabo una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil en las escuelas de nivel básico, cuya finalidad es visibilizar las diferentes formas de violencia y promover una cultura del cuidado, al tiempo que se generan espacios seguros en los planteles.

La campaña denominada Te Veo, Te Creo, Te Cuido consistirá en actividades formativas e informativas dirigidas a la comunidad educativa (alumnos, personal directivo, docentes, padres de familias y personas cuidadoras).

Si bien el calendario escolar indica que esta jornada se realizará hoy, profesores y directivos señalaron que distribuirán en varios días las actividades, pues “es un tema tan amplio y complejo que no se puede abarcar en un solo día”.

No obstante, profesores manifestaron que cuentan con manuales digitales y no con una capacitación presencial por parte de expertos en este campo.

El docente de secundaria Eduardo Castillo lamentó que no les brinden una instrucción con especialistas, pues “son temas delicados y deben de manejarse de forma adecuada y con mucho cuidado”.

Lineamientos y protocolos de atención

La maestra de primaria Noemí Sánchez informó que en la página de la SEP hay un apartado sobre la escuela libre de violencia, con los lineamientos y el protocolo para la erradicación del acoso escolar, una guía para docentes, una infografía con consejos para las víctimas de esta problemática, líneas de acción y material informativo que pueden pegar en los planteles.