Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 12

La alfabetización ya no se limita a leer y escribir en papel. Con el avance tecnológico implica identificar, crear, verificar y comunicar utilizando materiales digitales, afirmó la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra hoy, bajo el tema “Promover la alfabetización en la era digital”, Armando Contreras Castillo, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), informó que consignarán un convenio con el organismo para promover la alfabetización en las comunidades más alejadas del país, con el uso de herramientas digitales.

En entrevista con La Jornada, el director del INEA puntualizó que el acuerdo con Unesco tomará en cuenta las características del territorio nacional, su población rural, urbana, indígena y afrodescendiente, con la cual se diseñarán distintos programas para reducir el analfabetismo.

A escala global, hubo al menos 739 millones de jóvenes y adultos que carecían de competencias básicas de alfabetización en 2024. Al mismo tiempo, cuatro de cada 10 niños no alcanzaron el nivel mínimo de competencia lectora, y 272 millones de niños y adolescentes estaban fuera de la escuela en 2023, de acuerdo con datos de la Unesco.