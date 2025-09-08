De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 11

La tarde de ayer llegó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, el connacional que fue deportado el 20 de mayo por Estados Unidos “de manera arbitraria” a Sudán del Sur, tras haber concluido una sentencia de 25 años en prisión por asesinato, informó la cancillería.