Usted está aquí:Inicio/Política/Paisano deportado por EU a Sudán llega a la Ciudad de México/
Paisano deportado por EU a Sudán llega a la Ciudad de México
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 11

La tarde de ayer llegó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, el connacional que fue deportado el 20 de mayo por Estados Unidos “de manera arbitraria” a Sudán del Sur, tras haber concluido una sentencia de 25 años en prisión por asesinato, informó la cancillería.

Muñoz salió de Yuba, la capital sudanesa, y fue recibido en el aeropuerto internacional por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la Ciudad de México.

