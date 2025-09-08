Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 10

Entre ratificaciones de nombramientos diplomáticos y aprobaciones de puntos de acuerdo, la Comisión Permanente avaló, en el periodo de receso del Congreso, un total de 213 dictámenes. Sin embargo, los trabajos no se recuerdan por las actividades legislativas, sino por los escándalos y los enfrentamientos entre Morena y la oposición, enfrascados en la disputa por el poder. El más sonado fue la reciente agresión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al senador guinda Gerardo Fernández Noroña.

A lo largo de los cuatro meses que duró la pausa legislativa, persistieron el encono político y la polarización. PAN y PRI utilizaron todos los elementos a su alcance, así como los temas de coyuntura, para desacreditar al partido mayoritario, en busca de elevar la preferencia electoral a su favor, actualmente disminuida.

Morena rebatió los planteamientos en su contra recurriendo a cifras y recordando a la ahora oposición hechos deleznables que marcaron sus gobiernos, como la matanza de Tlatelolco, para defender su proyecto y poder darle continuidad.