De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 8

En la segunda etapa del programa Vive Saludable, Vive Feliz, Morelos estima evaluar a la totalidad de su matrícula de educación básica con la visita de las brigadas de salud; le faltan 400 escuelas, que prevé cubrir antes de que acabe el año. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en esta entidad ya fueron valorados 66 mil 833 niños de 425 planteles. Los resultados indican que 20.99 por ciento presentan obesidad, 19.26, sobrepeso, y 37, debilidad visual. En la primaria Tepoztécatl, ubicada en el municipio de Jiutepec, el titular de Educación, Mario Delgado Carrillo, lanzó la segunda fase de la estrategia. A nivel federal, informó, el objetivo es valorar a 5 millones de estudiantes en esta etapa. En la primera fase se evaluó a más de 4 millones de escolares, a quienes se les tomó peso y talla, se calculó su índice de masa corporal, se les realizó un examen de la vista y otro dental, además de impartirles una plática de salud.