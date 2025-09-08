Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 8

Para liberar el tiempo de las muje-res se requieren reconocer, redistribuir y reducir los cuidados, así como “desracializar” estas labores, propuso la doctora Rosa Campoalegre Septien, coordinadora del grupo de trabajo Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

La feminista afrocubana, rectora de la Universidad de la Diáspora Africana, dijo a La Jornada que la mayoría de las mujeres que realizan trabajo de cuidados y doméstico no remunerado están racializadas: son indígenas o afrodescendientes, y además de efectuar en mayor medida esas labores, cuando desempeñan cuidados remunerados reciben menos paga que las no racializadas.

La directora de la Cátedra Mandela en Cuba, planteó que las mujeres afro en general enfrentan “más barreras y, más que brechas de género, abismos de género y raza, con menos acceso a las aulas, a la economía y al mundo digital. No todas las mujeres negras racializadas estamos en las mismas condiciones, pero somos mayoría en la matriz de desigualdad. Hay que romper con eso”.

La encuesta Mujeres que cuidan: Los cuidados desde una mirada interseccional (2023), del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, refiere que las indígenas y afromexicanas en contextos rurales, además de los cuidados familiares, asumen también los comunitarios y otros derivados de la falta de servicios en sus localidades, las que generalmente experimentan pobreza y pobreza extrema.

Ellas realizan trabajo en el campo, de producción de alimentos, cuidado de animales de traspatio, van por el agua o la leña y llevan a cabo actividades comunitarias y culturales afines a su cosmovisión.

Asimismo, el análisis expone que ellas conciben el cuidado como una práctica para el bien común, lo que abona a la cohesión, sentido de pertenencia y protección de sus comunidades, pero también “contribuye a su sobrecarga y pobreza de su tiempo para el descanso, el cuidado de la salud o el desarrollo de otras actividades económicas, educativas o culturales de su interés”. Asimismo, enfrentan fuertes resistencias para redistribuir los cuidados dentro de los hogares.