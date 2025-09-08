Iván Evair Saldaña y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 6

Son 37 los ministros en retiro y viudas de ex ministros que perciben pensiones brutas que van de 72 mil 661 a 297 mil 403 pesos mensuales, sin contar prestaciones como dos vehículos de uso particular, personal de apoyo y seguros de gastos médicos mayores.

De acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtenida por La Jornada, estos pagos corresponden a ex integrantes del alto tribunal que ocuparon el cargo entre menos de dos y 14 años.

Los datos actualizados hasta agosto pasado muestran que un ministro en retiro con menos de dos años de servicio recibe mensualmente 297 mil 403 pesos brutos y 223 mil 747 netos; siete ministros con más de dos años perciben 317 mil 230 brutos y 236 mil 832 netos; otro con pago proporcional obtiene 276 mil 735 brutos y 210 mil 105 netos; y uno más con pensión proporcional menor recibe 72 mil 661 brutos y 69 mil 829 netos. Además, hay nueve ministros jubilados con haberes de 286 mil 423 brutos y 216 mil 500 netos mensuales.

En cuanto a beneficiarios directos, hay 14 viudas de pensionados con 143 mil 211 brutos y 121 mil 258 netos; tres viudas de ministros fallecidos en activo con 158 mil 615 brutos y 131 mil 780 netos; y una viuda de ministro en retiro con montos similares.