▲ El gabinete de seguridad dio los pormenores de la detención del vicealmirante Roberto Farías Laguna. Foto Cristina Rodríguez

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 5

El fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció hace dos años ante la Fiscalía General de la República (FGR) “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la reciente captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo ex funcionario.

Las detenciones, entre ellos cinco integrantes de la Marina Armada de México, están vinculadas al decomiso histórico de marzo pasado en Tamaulipas, de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible.

“Él (Rafael Ojeda) nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, afirmó ayer Gertz Manero, en una conferencia del gabinete de seguridad federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Una de las 14 personas detenidas este fin de semana fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario Ojeda; además, hay un segundo familiar señalado, Fernando Farías Laguna, hermano del mando detenido y con rango de contra almirante. Se cuestionó al fiscal si hay más órdenes de aprehensión relacionados con la misma red criminal.

“Hay personas prófugas y va haber muchas más órdenes de aprehensión”, respondió sin señalar nombres.

Gertz Manero explicó que la investigación comenzó hace casi dos años, tras denuncias de irregularidades internas y derivó en el acopio de información sobre redes vinculadas al robo de combustibles en diversas entidades del país.

Recordó que en Baja California y Tamaulipas se lograron los decomisos más grandes en la materia, lo que permitió asegurar cuentas por cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos relacionados con estas actividades.