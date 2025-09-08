Denuncia de Rafael Ojeda derivó en la captura de 14 personas, incluido un sobrino político del ex funcionario
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 5
El fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció hace dos años ante la Fiscalía General de la República (FGR) “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la reciente captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo ex funcionario.
Las detenciones, entre ellos cinco integrantes de la Marina Armada de México, están vinculadas al decomiso histórico de marzo pasado en Tamaulipas, de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores y vehículos para transportar el combustible.
“Él (Rafael Ojeda) nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie”, afirmó ayer Gertz Manero, en una conferencia del gabinete de seguridad federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Una de las 14 personas detenidas este fin de semana fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario Ojeda; además, hay un segundo familiar señalado, Fernando Farías Laguna, hermano del mando detenido y con rango de contra almirante. Se cuestionó al fiscal si hay más órdenes de aprehensión relacionados con la misma red criminal.
“Hay personas prófugas y va haber muchas más órdenes de aprehensión”, respondió sin señalar nombres.
Gertz Manero explicó que la investigación comenzó hace casi dos años, tras denuncias de irregularidades internas y derivó en el acopio de información sobre redes vinculadas al robo de combustibles en diversas entidades del país.
Recordó que en Baja California y Tamaulipas se lograron los decomisos más grandes en la materia, lo que permitió asegurar cuentas por cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos relacionados con estas actividades.
Destacó que en este caso se mantiene cooperación con autoridades de Estados Unidos, pues más de 90 por ciento del combustible exportado a México proviene de ese país.
Explicó que la información de refinadoras y comercializadoras estadunidenses ha permitido documentar “cuando quienes compran el combustible en Estados Unidos lo tratan de incorporar a México con una fracción arancelaria distinta”.
En tanto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que el modus operandi de los presuntos delincuentes consistía en utilizar documentos falsos para movilizar hidrocarburos en el país.
Agregó que para desmantelar esta red criminal, se cuenta con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que ha permitido rastrear operaciones y bloquear 20 cuentas bancarias de personas físicas y morales.
“Tras meses de trabajo de gabinete y campo se integraron carpetas de investigación… en días recientes se realizaron despliegues operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco ex funcionarios de aduanas”, detalló.
Los detenidos son Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Anatalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.
En tanto, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución actúa con firmeza para sancionar estas conductas.
“No podemos ser tibios en este tipo de actos. El gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción… en la Marina la ley es para todos. Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, declaró.