Leopoldo Ramos, Martín Sánchez e Iván Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 3

En el cierre de la primera etapa de su gira de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró desde Saltillo, Coahuila, que su gobierno cumplirá el compromiso de recuperar Altos Hornos de México (AHMSA) y garantizar que los empleados sean prioridad en el proceso judicial que enfrenta la siderúrgica más grande del estado.

“Uno de mis 100 compromisos fue resolver el tema de AHMSA, y lo vamos a cumplir. Informo a los trabajadores que en el juicio que se está llevando a cabo, nosotros pusimos una condición a la jueza: primero los trabajadores, por encima de los acreedores, de todo; primero justicia a los trabajadores, y estoy segura de que lo lograremos. Vamos a recuperar juntos la siderúrgica de Coahuila”, subrayó.

La mandataria empezó en Saltillo la tercera jornada de esta gira –en la que acudirá a todas las entidades del país para rendir su primer Informe de gobierno–, desde donde informó que como parte del Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad, en el marco del Plan México, con el que se pretende contrarrestar el “unilateral” cierre de la frontera al ganado mexicano decretado por Estados Unidos, esta entidad recibirá una inversión de 650 millones de pesos.

Dichos recursos se suman a los 700 millones que la víspera se anunciaron en Durango y a los 831 millones de Sonora, para hacer de México un país productor de carne de alta calidad.

Acompañada por el mandatario estatal, Manolo Jiménez Salinas (PRI), en el auditorio al aire libre del parque Las Maravillas, la mandataria también se refirió al tema de los 65 trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006: “estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos; no vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero, es un gobierno que promueve la justicia”.

Hasta ahora, se han recuperado los restos de 23 trabajadores; de ellos, 21 ya fueron identificados y 17 entregados a sus familias.

El gobernador le expresó su respaldo, en particular en el trabajo conjunto en seguridad. “Queremos felicitarla por este gran nuevo modelo de seguridad, donde usted ha emprendido grandes esfuerzos a escala nacional (…) Que no quede la menor duda: aquí en Coahuila, señora Presidenta, mandamos las instituciones, los delincuentes aquí se topan con pared, con usted y con nosotros”.