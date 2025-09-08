L

a Liga de Expansión y la afición al futbol están de fiesta. Para el periodo 2026-27 debe reinstalarse el ascenso-descenso, según fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Con sonrisa forzada, la Federación Mexicana de Futbol y sus jilgueros proclaman que ganaron. Afirman que perdieron los quejosos Alberto Castellanos (UdeG), José Luis Higuera (Morelia), Giovanni Solazzi (Cancún), entre otros. ¡Falso! ganaron los que querían el retorno del ascenso y descenso. Basta de hipocresías, los federativos soñaron eliminarlo para siempre, aunque no lo dijeron tal cual, pero con hechos sí; inventaron una lista de requisitos imposibles de cumplir y hasta le cambiaron el nombre a la Liga de Plata, antes Liga de Ascenso, le pusieron “de Expansión” para matarles la ilusión, pero no lo lograron.

En el periodo post pandemia los federativos estrecharon sus lazos con el futbol estadunidense, que nunca ha sido una hermanita de la caridad y obligó a la FMF a cumplir el contrato con Soccer United Marketing (SUM); el Tri debió jugar todos los partidos retrasados por la crisis sanitaria. Pero como el que es buey hasta la coyunda lame, los tricolores de pantalón largo querían más, anhelan mimetizarse con la MLS y sueñan con una magna Liga binacional: la malquerida Leagues Cup, que ha sido todo, menos exitosa. Dice el empresario, ex dueño de equipos de futbol, Antonio García Rojas, que para la Liga estadunidense “el América es un equipo tan chico o modesto como acá lo es Bravos”, y ya ni tan taquillero, no llenó el estadio Audi Field, donde el sábado perdió un juego amistoso ante el DC United.

Los federativos deberán acatar… Igual les pasó en 2001, cuando la FIFA decretó un nuevo reglamento de transferencia de jugadores, el cual concedió más libertad a los futbolistas, prohibió contratos menores a un año y decidió que, al concluir los convenios laborales, los jugadores serían dueños de su pase. Alberto de la Torre, entonces titular de la FMF, pegó el grito al cielo, declaró que buscarían alianza con ligas de otros países para hacer un frente común y rechazar las disposiciones… pataletas de ahogado. Terminaron doblando las manitas. Ahora, a digerir el nuevo revés, y, sobre todo, si hay un cuadernillo de cargos o requisitos, que sea para todos, incluyendo a los de la Liga Mx.