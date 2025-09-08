A

penas comencé a expresar mi imparcial reseña sobre el match boxístico del sexenio, efectuado hace unos días en la arena ahora conocida como La resiliencia y a veces como sede del H Congreso de la Unión, cuando ya las porras de ambos protagonistas estaban presentando sus dudas sobre mi escrito. Esta celeridad (que suele ser frecuente cada semana) no dejó de sorprenderme, pues apenas estaba comenzando a referirme a datos muy conocidos de uno de los protagonistas y ya tenía yo vítores, r é clames y expresiones dubitativas. Impertérrito, continúo.

José Gerardo Fernández Noroña nació en el DF en 1960, o sea que es mexicano de 65 años. No encontré datos sobre dónde inició sus estudios elementales y preparatorios, pero sí que obtuvo el título de licenciado en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco. También, que escribió un libro titulado La Casa Blanca, supongo a qué se refiere, pero no lo he tenido en mis manos. Su militancia política siempre lo ha definido no sólo como un hombre de izquierda, sino que además no se le conoce, pese a su carácter belicoso, tumultuoso, alborotador, ninguna defección, o sea deslealtad a la causa que profesa. La prensa de siempre y los comentaristas radiotelevisivos, cuya opinión y verba serán cotidianas mientras el subsidio exista, han publicado a pasto, verdades y mentiras del senador Noroña, con el mismo empeño que ocultan la turbia vida de sus cófrades, cómplices y, por supuesto, patrocinadores y accionistas. No voy a perder mi espacio repitiendo las ya muy desgastadas (de tanto refrito), referencias a la personalidad y comportamientos del senador Noroña. Me concreto a decir que muchos de ellos no son mi estilo personal de hacer política, ni siquiera en los límites extremos de una fuerte posición protestataria en la que, durante mis primeros 80 años de vida, participé. Con la paz interior y sobre todo exterior, que me da el instituto jurídico conocido como “prescripción” (que estipula que al finar el transcurso del tiempo que tiene el Estado para la investigación de un delito, pierde la autoridad legal de investigarlo y sancionarlo), platicaré en cualquier momento con ustedes mis violaciones (ya prescritas) al Código Penal, aclarando que en ninguna de ellas hubo el menor daño a persona o bien público/privado, (solamente a funcionarios públicos que se lo merecían).