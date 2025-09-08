Apocalíptico teniente coronel Trump-Kilgore // “Guerra” contra Chicago // Vicealmirante Farías, en bandeja // Exculpar al ex secretario Ojeda
n una expresión más de los trastornos que le acompañan, el presidente de Estados Unidos colocó en su cuenta de Truth Social una fotografía editada y un texto de escalofriante amenaza a Chicago, santuario de migrantes y ciudad de sostenida votación mayoritaria a favor del Partido Demócrata.
“Chipocalypse Now”, tituló su posteo el desquiciado Trump, vestido en imitación del teniente coronel Bill Kilgore, el personaje representado por Robert Duvall en la magnificente película dirigida por Francis Ford Coppola, en la que en un punto del bárbaro ataque que dirige en Vietnam pronuncia: “¿Hueles eso? ¿Hueles eso? Napalm, hijo. Nada en el mundo huele así. Me encanta el olor a napalm por la mañana”.
Trump-Kilgore, con un sombrero texano de color negro, tal cual Duvall lo usó en su momento cinematográfico, parafraseó, en un plano de anuncio de un ataque salvaje, desproporcionadamente ventajoso: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana (...) Chicago va a comprobar por qué se llama Departamento de Guerra”.
La advertencia tiene como contexto el anunciado envío de efectivos militares y Guardia Nacional a Chicago, con el pretexto explícito de combatir la inmigración ilegal y el presunto aumento de la criminalidad, tal cual lo ha hecho en otros lugares de intensa oposición al trumpismo, como Los Ángeles y Washington.
Ayer, cuando una reportera le preguntó si está “listo para ir a la guerra con Chicago”, Trump respondió de manera grosera, acusando a la reportera de ser de “segunda categoría” y valerse de “noticias falsas”, y pretendió explicar o matizar: “No vamos a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades. Las vamos a limpiar para que no maten a cinco personas cada fin de semana. Eso no es guerra. Es sentido común”. (goo.su/kLOyabU).
Como mero detalle: el teniente coronel Trump-Kilgore ha cambiado, a sus pistolas, sin consulta ni aprobación del Congreso, el nombre del Departamento de Defensa, para asumirse confesionalmente como Departamento de Guerra, con Venezuela como primer punto a resolver, pero no solamente ese.
Otro de esos puntos es México, donde el intervencionista secretario de Estado, Marco Rubio, pudo haberse enterado, o haber sido enterado, a las 8:03 horas (conforme al Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Una aprehensión registrada oficialmente casi dos horas antes del encuentro entre el citado Rubio y la presidenta Sheinbaum para formalizar un acuerdo o “entendimiento” en materia de migración y combate al crimen organizado, además de exigencias-amenazas en materia comercial, en particular respecto a barreras no arancelarias que Trump demanda abatir para dar paso a más inversiones estadunidenses, sin molestas restricciones legales.
El encarcelamiento y procesamiento judicial del vicealmirante Farías Laguna es un hecho plausible en sí (como mínimo botón de muestra de acciones en la élite contra la corrupción), aunque tardío, bajo contexto de las presiones de Estados Unidos para que el segundo piso de la 4T actúe contra personajes de “alto nivel”, pero restringido para que no afecte a Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina en la administración obradorista y es familiar político del detenido y de un hermano de éste, prófugo.
La intención de exculpar al ex secretario de la Marina quedó de manifiesto ayer en una conferencia de prensa en que el fiscal Gertz Manero aseguró que Ojeda Durán había solicitado desde casi dos años atrás se investigaran los indicios de huachicoleo fiscal y otros “problemas” derivados. Dos años en los que se publicaron referencias de los negocios corruptos en que participaban los sobrinos políticos del almirante secretario, sin que hubiera órdenes de aprehensión, sino hasta este año, bajo la presidencia de Sheinbaum, a partir de escandalosos decomisos de combustible, sobre todo en Tampico, del Tamaulipas de Américo Villarreal. ¡Hasta mañana!
