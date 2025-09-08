Piden a SCJN reparar el daño por aplicación de forma retroactiva de la ley a pensiones

E

xiste una expectativa positiva con la llegada de los nuevos integrantes de SCJN; sus predecesores son tan corruptos que hay que diseñarles una táctica que los ponga en su sitio.

En el Consejo Nacional de Adultos (CONA) acordamos visibilizar el problema de las pensiones el pasado 1° de septiembre con un plantón lo más cercano a las instalaciones de la Suprema Corte, y así lo hicimos.

Lo primero que observamos fue un trato amable con los encagados de la seguridad del lugar; esa actitud nos obligó a corresponder de la misma manera.

Ahí se nos invitó a plantear el problema en una mesa de trabajo de la presidencia de la Corte, al solicitarle una audiencia donde analicemos las demandas que ingresamos el día 2 del mismo mes.

Demandamos a la SCJN que respete y haga respetar la Constitución, y acuerde que la ley no se aplique a las pensiones en forma retroactiva. También les solicitamos que los ex ministros, con sus propios recursos, reparen el daño que nos están haciendo desde febrero de 2017 con la aplicación retroactiva de la Ley de la UMA en las pensiones. Habrá que esperar.

Mientras tanto, desde el CONA seguiremos luchando por que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en UMA.

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente nacional del CONA

Solicita aclaración al Issste por supuesto adeudo de casa

Mucho agradeceré que se publique en este prestigioso diario la siguiente petición: el 24 de febrero de 2016 me fue otorgado un crédito para adquirir la casa habitación con número 1933155 por la cantidad de un millón 191 mil 421 pesos. Ya he pagado un millón 144 mil 427 pesos, que como fácilmente se observa todavía me haría deudor de una pequeña cantidad.

Sin embargo, mediante el oficio JDAC/2025/348 firmado por el licenciado José Arturo Núñez Abud, jefe del Departamento de Atención Ciudadana del Fovissste, se me informa que el saldo pendiente de pago es de un millón 47 mil 180 pesos.

De manera reiterada he solicitado que me expliquen cómo si recibí un millón 191 mil 421 pesos, y he pagado un millón 144 mil 427, ¡debo al Fovissste un millón 47 mil 180 pesos!

Habrá que reconocer que por una omisión del Fovissste, el descuento mensual de mi pensión como trabajador jubilado debía ser de 11 mil 553.50 y ahora será de 10 mil 182.60, o sea lo que se me descontaba cada mes.