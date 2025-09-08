E

n un acto en la capital de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la intención de su gobierno de recuperar Altos Hornos de México (AHMSA) y de garantizar la salvaguardia de los intereses de los trabajadores en el proceso judicial en curso tras la declaratoria de quiebra de ese conglomerado empresarial. Asimismo, señaló: “estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos, no vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero”, en referencia a la tragedia de febrero de 2006 en la que 65 trabajadores murieron en la explosión y los derrumbes ocurridos en esa explotación, operada entonces por Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

Horas más tarde, en Veracruz, la mandataria anunció la reactivación de la industria petroquímica en esa entidad, particularmente con la rehabilitación de la planta de fertilizantes de Escolín, en Poza Rica.

Estos anuncios tienen por denominador común que apuntan a corregir tres desastres causados por las privatizaciones, la corrupción y la voracidad empresarial de ambos corporativos. En el caso de AHMSA, cabe recordar que, tras su privatización en el sexenio salinista, Alonso Ancira Elizondo y varios de sus familiares utilizaron la empresa para perpetrar fraudes, estafas y lavado de dinero por centenas de millones de dólares, lo que condujo a la quiebra a un consorcio que daba empleo a decenas de miles de personas y en torno al cual giraban cientos de empresas medianas y pequeñas.

El costo social y humano de las operaciones criminales de los Ancira no sólo lo sufrieron los trabajadores de AHMSA, sino que causó una grave afectación al erario y representó un desastre para la economía regional de Monclova y de Coahuila en general. Por si fuera poco, los nuevos potentados del salinismo vendieron a Pemex –dirigida entonces por Emilio Lozoya Austin– la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que se encontraba en ruinas, en decenas de veces su valor real.