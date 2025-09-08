Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 27

Tokio. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dimitió ayer lo que dio paso a un periodo potencialmente largo de incertidumbre política en un momento de inestabilidad para la cuarta economía más grande del mundo.

Tras ultimar los detalles de un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, Ishiba, un centrista de 68 años, indicó en rueda de prensa que debe asumir la responsabilidad de una serie de duros fracasos electorales.

Desde que llegó al poder hace menos de un año, el primer ministro ha visto a su coalición gobernante perder la mayoría en los comicios para ambas cámaras del Parlamento, en un contexto de ira de los votantes por el aumento del costo de la vida.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños, en una elección parlamentaria crucial, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno. La pérdida se sumó a una derrota electoral anterior en la cámara baja, donde la coalición liderada por el partido también dejó ir la mayoría.