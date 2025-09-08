Mundo
Lunes 8 de septiembre de 2025
Mundo/Rusia ataca a Ucrania con cifra récord de cohetes y drones/
Rusia ataca a Ucrania con cifra récord de cohetes y drones
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 27

Kiev. Rusia lanzó la madrugada de ayer la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, con más de 800 drones y misiles, que provocaron al menos cinco muertos, 15 heridos y la destrucción de oficinas gubernamentales en Kiev.

El ataque contra el complejo gubernamental en el corazón de la capital ucrania, es el primero de este tipo en tres años y medio de guerra.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, advirtió que la arremetida sólo prolongará la guerra y de nuevo pidió a sus aliados de Occidente que “reaccionen”.

Moscú lanzó 13 misiles de varios tipos. Hubo nueve impactos de ojivas y 56 ataques con drones en 37 ubicaciones a lo largo de la ex república soviética.

“No estoy contento. No soy feliz con toda la situación”, manifestó el presidente estadunidense Donald Trump a los periodistas cuando le preguntaron sobre la ofensiva, y agregó: “No estoy entusiasmado”.

La Unión Europea condenó los ataques por parte de Rusia, lo mismo que Reino Unido y Francia.

