Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 27

Kiev. Rusia lanzó la madrugada de ayer la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, con más de 800 drones y misiles, que provocaron al menos cinco muertos, 15 heridos y la destrucción de oficinas gubernamentales en Kiev.

El ataque contra el complejo gubernamental en el corazón de la capital ucrania, es el primero de este tipo en tres años y medio de guerra.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, advirtió que la arremetida sólo prolongará la guerra y de nuevo pidió a sus aliados de Occidente que “reaccionen”.