Sao Paulo., El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó ayer el desfile conmemorativo del Día de la Independencia de Brasil, al tiempo que miles de seguidores de Jair Bolsonaro (2019-2022) se manifestaron en varias ciudades pocos días antes de que la justicia decida si el ex mandatario es culpable por golpismo.
“Brasil soberano”, fue el lema de este año del desfile cívico-militar, en alusión a los aranceles impuestos por Donald Trump en represalia por el juicio a Bolsonaro.
“No aceptamos órdenes de nadie”, dijo Lula en un mensaje televisado a la nación antenoche.
Sin dar nombres, se refirió como “traidores a la patria” a “algunos políticos brasileños que alentaron ataques a Brasil”.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, se mudó hace unos meses a Estados Unidos, donde encabeza una campaña para que el gobierno de Trump interceda en favor de su padre.
Lula dijo esta semana que ve un riesgo de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su relección en 2026.
Tanto el gobierno como la oposición reconocieron que en los últimos días se intensificaron los intentos para llevar el asunto al pleno del Congreso.
“Sin amnistía”, entonó una parte del público en el desfile en Brasilia.
El Supremo Tribunal Federal dará esta semana su veredicto en el juicio a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.
En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha es el protagonista ausente de movilizaciones en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, donde acudieron miles de manifestantes.
El acto principal comenzó a las 15 horas en la tradicional avenida Paulista de Sao Paulo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha brasileña.
Las movilizaciones reclaman una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.
Según la fiscalía, Bolsonaro promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente a Lula.
“Thank you, president Trump”, se leía en algunos carteles alzados por manifestantes junto con pancartas dirigidas a los líderes de diputados y el Senado para activar la votación de la amnistía.
Unas horas antes, sindicatos y movimientos sociales de izquierda reunieron a unas 9 mil personas en un acto contra la posible amnistía en el centro de Sao Paulo, según contabilizó el Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo.