▲ Mientras el presidente Lula festejaba el 203 aniversario de la independencia de Brasil, los seguidores de Bolsonaro agradecían a Trump el apoyo en una marcha multitudinaria. Foto Xinhua y Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 26

Sao Paulo., El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó ayer el desfile conmemorativo del Día de la Independencia de Brasil, al tiempo que miles de seguidores de Jair Bolsonaro (2019-2022) se manifestaron en varias ciudades pocos días antes de que la justicia decida si el ex mandatario es culpable por golpismo.

“Brasil soberano”, fue el lema de este año del desfile cívico-militar, en alusión a los aranceles impuestos por Donald Trump en represalia por el juicio a Bolsonaro.

“No aceptamos órdenes de nadie”, dijo Lula en un mensaje televisado a la nación antenoche.

Sin dar nombres, se refirió como “traidores a la patria” a “algunos políticos brasileños que alentaron ataques a Brasil”.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, se mudó hace unos meses a Estados Unidos, donde encabeza una campaña para que el gobierno de Trump interceda en favor de su padre.

Lula dijo esta semana que ve un riesgo de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su relección en 2026.

Tanto el gobierno como la oposición reconocieron que en los últimos días se intensificaron los intentos para llevar el asunto al pleno del Congreso.

“Sin amnistía”, entonó una parte del público en el desfile en Brasilia.