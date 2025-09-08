“Se enterarán”, responde a la pregunta de si considera esa acción
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 26
A la pregunta de si considera ataques a cárteles del narcotráfico dentro de Venezuela, el presidente Donald Trump contestó: “bueno, se enterarán”.
La declaración fue formulada por el magnate poco antes de abordar su avión en Washington para viajar a Nueva York, donde asistió a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos y un día después de que CNN informó que el mandatario evalúa diversas opciones para efectuar ataques militares contra cárteles de droga que operan en Venezuela.
Esto incluye la posibilidad de atacar objetivos dentro del país sudamericano como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al gobernante de la república bolivariana Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes de la administración Trump.
El vicepresidente, JD Vance, defendió el ataque militar contra una lancha rápida venezolana, que el mismo Trump anunció el martes pasado, aunque sin presentar pruebas.
Trump divulgó posteriormente un video del supuesto ataque y el gobierno de la república bolivariana mostró las incongruencias del mismo video poniendo en duda que hubiera existido.
La legalidad del presunto ataque en aguas internacionales y la ausencia del debido proceso han sido puestas es duda por expertos legales y políticos, y algunos han sugerido que podría constituir un “crimen de guerra”.
Vance escribió en su cuenta oficial X que “no le importa” si se etiqueta como un “crimen de guerra”, un comentario que provocó duras críticas del senador republicano Rand Paul.
Vance dijo: “matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”.
Con información de The Independent