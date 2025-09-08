De La Redacción

A la pregunta de si considera ataques a cárteles del narcotráfico dentro de Venezuela, el presidente Donald Trump contestó: “bueno, se enterarán”.

La declaración fue formulada por el magnate poco antes de abordar su avión en Washington para viajar a Nueva York, donde asistió a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos y un día después de que CNN informó que el mandatario evalúa diversas opciones para efectuar ataques militares contra cárteles de droga que operan en Venezuela.

Esto incluye la posibilidad de atacar objetivos dentro del país sudamericano como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al gobernante de la república bolivariana Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes de la administración Trump.

El vicepresidente, JD Vance, defendió el ataque militar contra una lancha rápida venezolana, que el mismo Trump anunció el martes pasado, aunque sin presentar pruebas.