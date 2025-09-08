Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 26

Caracas. Como complemento al despliegue de blindaje ejecutado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el occidente de Venezuela, el ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López, anunció este domingo el incremento de la presencia militar “con todos los medios disponibles” en las costas del estado Zulia, especialmente en La Guajira y en el estado Falcón, específicamente en la península de Paraguaná.

Padrino indicó que el presidente Nicolás Maduro ordenó reforzar la movilización de la FANB frente a los estados Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro, al oriente del país.

“Allí vamos a hacer un refuerzo con todos los medios disponibles”, expresó el líder militar en un video publicado en Instagram.

Padrino detalló que la intención es continuar el despliegue defensivo en los espacios marítimos en la fachada caribeña y en el frente Atlántico. Un despliegue que incluye a la Aviación Militar Bolivariana para patrullar el espacio aéreo venezolano.

“Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros; nadie va a pisar esta tierra, a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros”, enfatizó.

Estas declaraciones fueron realizadas luego de que este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con la frase “se enterarán”, a la pregunta de si habría de esperarse un ataque al territorio venezolano. Unas 72 horas antes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos (antes Departamento de Defensa) afirmó en un comunicado que dos F-16 venezolanos sobrevolaron el buque destructor Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe. Trump al día siguiente aseguró que, de repetirse, los militares estadunidenses estarían autorizados a derribar las aeronaves.