David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 25

Nueva York y Washington., En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de sumisión a los fondos buitres, el despojo, la gentrificación impulsada por los especuladores de tierras y vivienda y la continuación de casi 130 años de colonia de Estados Unidos, sostiene José La Luz Díaz en entrevista con La Jornada.

El veterano sindicalista, organizador político y educador popular de larga trayectoria en luchas sociales y electorales dentro de Estados Unidos y su país, como clave en diversos movimientos de solidaridad del continente americano –siempre un optimista realista–, está entusiasmado sobre el futuro inmediato de un Puerto Rico que lleva años en una crisis cada vez más severa.

Despierta un nuevo movimiento anticolonialista encabezado por fuerzas sociales, culturales y políticas, entre ellas Movimiento Victoria Ciudadana, del cual es integrante. “Hay unas fuerzas emergentes que en su gran mayoría son gente joven, que están integrándose a este movimiento. Se plantea la necesidad de la construcción de un frente amplio, que es esto que se conoce como la Alianza País, parecido a lo que se hizo en Colombia y Uruguay, entre otros”.

Esto no es un invento nuevo: “todo lo que hemos aprendido de los ensayos en la América nuestra, todo eso se aplicó. Hubo diálogos con compañeros de América Latina, o sea que se afinó el criterio de la necesidad de la construcción de esta alianza amplia”.

Y en este movimiento, subraya, hay una participación cada vez mas dinámica. “Desde 1952 no había una participación a ese nivel de las fuerzas progresistas en esta isla caribeña” como la que se expresó en las elecciones de 2024 y, desde entonces, en la construcción de una fuerza anticolonial.

La influencia que deja la música

Uno de los factores sorprendentes de este nuevo movimiento es la figura de Bad Bunny, quien ahora está en medio de una serie de 30 megaconciertos en la isla y es fenómeno musical internacional. “Este jovencito, que hasta hace poco insultaba a medio mundo con sus canciones y su música, de momento se transforma en una figura importante en auspiciar el crecimiento de este movimiento, no solamente desde su tribuna cultural y musical, sino incluso con plata para que se contrate gente que organice el movimiento. Y lo más reciente es Residente, donde a mí me consta que la gente de nuestra generación están allí metidos con sus hijos, sus hijas y sus nietos y sus nietas. Y es un fenómeno que nos va a dar mucho más fuerza”. Cita en particular su canción Lo que le pasó a Hawái, que ilustra lo que está sucediendo en Puerto Rico (https://www.youtube.com/watch?v=ouuPSxE1hK4&list= RDouuPSxE1hK4&start_radio=1). Atribuye parte de la evolución de la conciencia de Bad Bunny al músico boricua René Pérez, Residente.

En torno al nuevo movimiento, “el otro elemento es esta relación dinámica con la diáspora puertorriqueña. Allí en la isla quedan apenas 3 o 3.4 millones, mientras en Estados Unidos hay 8 millones y pico. O sea que la inmensa mayoría de la gente nuestra reside acá en la diáspora”. En ese contexto, resalta la importancia de políticos estadunidenses de origen boricua, como la diputada federal Alexandria Ocasio-Cortez, que están apoyando este nuevo movimiento.

La Luz informa que él fue recién electo por Victoria Ciudadana como uno de los representantes de esa diáspora. “El desafío que enfrentamos es cómo educar a nuestros compas allá de que esto –el trabajo dentro de Estados Unidos– tiene una importancia estratégica, de que esto no es solamente útil para levantar fondos, que es como muchos de nuestros partidos de América Latina nos ven acá. Hay que organizar de manera binacional, trasnacional y transfronteriza, si se quiere”. Pero, a diferencia de todas las demás, los inmigrantes puertorriqueños llegan con algo único: el derecho al voto; y a diferencia de sus paisanos en la isla, pueden votar si residen dentro de Estados Unidos por presidente y legisladores federales.