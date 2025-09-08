Otra torre habitacional y escuela, sus blancos
El desplazamiento forzoso por la ofensiva de Tel Aviv extenderá la hambruna, advierte la ONU // Nuevos bombardeos dejan 87 muertos y 400 lesionados
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 24
Gaza. Al menos 87 palestinos fueron asesinados ayer y más de 400 resultaron heridos durante la más reciente jornada de ataques del ejército israelí, que destruyó una tercera torre habitacional, Al Ruya, en la ciudad de Gaza.
“Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la ciudad de Gaza”, afirmaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y aseguraron que el movimiento de resistencia islámica utilizó este inmueble para “vigilar la ubicación de las tropas (israelíes) en la zona”.
Antier y el pasado viernes, Israel arrasó otros dos multifamiliares con el mismo argumento de que Hamas los empleaba como puntos de observación. Antes del bombardeo, las FDI conminaron a los residentes a desalojar la torre Al Ruya, y les sugirieron lo mismo que a la población de los alrededores: desplazarse al sur del enclave, en lo que denominó la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis.
Más temprano, funcionarios del hospital Shifa informaron que los ataques contra una escuela, donde se refugiaban desplazados, dejó al menos 13 palestinos abatidos, incluidos seis niños y tres mujeres.
El ejército israelí informó que atacaron a combatientes cerca del plantel educativo, y advirtió a los civiles que se fueran. Indicó que se analizan informes de que personas no involucradas murieron.
Al inicio de su reunión semanal del gobierno, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció que “amplió” las operaciones de su ofensiva contra el principal centro urbano y también conminó a los ciudadanos a huir hacia el sur a “zonas humanitarias”.
El ministerio de Interior de Gaza recomendó a la población no confiar en la afirmación de Israel de dichas la zonas de refugio, debido a que son bombardeadas numerosas veces, reportó Al Jazeera.
El coordinador de asuntos humanitarios y de ayuda de urgencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, alertó que los desplazamientos forzosos ordenados por Tel Aviv en la ciudad de Gaza provocarán que la hambruna, ya declarada en ese lugar, se extienda hacia el centro y el sur del país.
“Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme”, declaró Fletcher en un documento. Resaltó que “hay una pequeña ventana hasta finales de septiembre para evitar que el hambre llegue a Deir al Balah y Jan Yunis”.
El balance de muertos aumentó a 64 mil 368, incluidos 387 por inanición, entre ellos 138 niños, desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, informó el ministerio de Salud del enclave costero.
El Tribunal Supremo de Israel dictaminó que las autoridades penitenciarias no alimentan adecuadamente a los denominados “presos de seguridad” palestinos y las instó a tomar medidas para que tengan comida suficiente “para cubrir sus necesidades básicas”.
Hutíes vulneran defensa
Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen atravesó las defensas aéreas de Israel y se estrelló en el aeropuerto internacional Ramon, en el sur del país, aseguró el ejército israelí, lo que causó cristales rotos, el cierre temporal del espacio aéreo comercial y una persona herida.
El vocero militar hutí, el general brigadier Yahya Saree, indicó que el grupo lanzó ocho drones contra Israel como una señal de que “escalarán sus operaciones militares y no retrocederán en su apoyo a Gaza”.
Las fuerzas castrenses israelíes dijeron que interceptaron tres drones de ataque hutíes cerca de la frontera de Israel con Egipto e investiga por qué no detectó el cuarto artefacto, que cayó en Ramon.