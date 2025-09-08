▲ El régimen de Benjamin Netanyahu derrumbó este domingo un tercer edificio de viviendas en la ciudad de Gaza. Foto Ap

Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 24

Gaza. Al menos 87 palestinos fueron asesinados ayer y más de 400 resultaron heridos durante la más reciente jornada de ataques del ejército israelí, que destruyó una tercera torre habitacional, Al Ruya, en la ciudad de Gaza.

“Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la ciudad de Gaza”, afirmaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y aseguraron que el movimiento de resistencia islámica utilizó este inmueble para “vigilar la ubicación de las tropas (israelíes) en la zona”.

Antier y el pasado viernes, Israel arrasó otros dos multifamiliares con el mismo argumento de que Hamas los empleaba como puntos de observación. Antes del bombardeo, las FDI conminaron a los residentes a desalojar la torre Al Ruya, y les sugirieron lo mismo que a la población de los alrededores: desplazarse al sur del enclave, en lo que denominó la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis.

Más temprano, funcionarios del hospital Shifa informaron que los ataques contra una escuela, donde se refugiaban desplazados, dejó al menos 13 palestinos abatidos, incluidos seis niños y tres mujeres.

El ejército israelí informó que atacaron a combatientes cerca del plantel educativo, y advirtió a los civiles que se fueran. Indicó que se analizan informes de que personas no involucradas murieron.

Al inicio de su reunión semanal del gobierno, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció que “amplió” las operaciones de su ofensiva contra el principal centro urbano y también conminó a los ciudadanos a huir hacia el sur a “zonas humanitarias”.

El ministerio de Interior de Gaza recomendó a la población no confiar en la afirmación de Israel de dichas la zonas de refugio, debido a que son bombardeadas numerosas veces, reportó Al Jazeera.

El coordinador de asuntos humanitarios y de ayuda de urgencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, alertó que los desplazamientos forzosos ordenados por Tel Aviv en la ciudad de Gaza provocarán que la hambruna, ya declarada en ese lugar, se extienda hacia el centro y el sur del país.