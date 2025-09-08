Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 31
Ecatepec, Méx., En una jornada histórica, el gobierno municipal y vecinos de Ecatepec rompieron el Récord World Guinness del mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea, al contabilizarse 148 mil 525 mil vecinos. Alfredo Arista Rueda, juez adjudicador oficial para Guinness World Records entregó a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss el reconocimiento de la imposición del récord Guinness.
Ayer fueron designados 73 puntos masivos del municipio donde se concentraron entre 2 mil y 8 mil personas por lugar, además de 229 escuelas, iglesias y puntos vecinales. Los colonos se dedicaron a recoger basura de las calles, plazas, jardines, camellones, barrancas y vía pública.
La jornada estuvo encabezada por la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, además de cinco secretarios estatales, la Marina, Sedena, policías estatal y municipal, entre otras. Desde temprano, los vecinos fueron convocados en los diversos puntos del municipio donde se les repartieron guantes, cubrebocas, y diversos implementos de limpieza.
Al filo de las 10 horas dio el inicio de la jornada, cuando se activaron los silbatos. La gente, en forma sincronizada, comenzó a recoger la basura. En el punto la colonia Tolotzin I, a un costado del Gran Canal, debajo del puente del Siervo de la Nación, se registró la mayor convocatoria de personas, con más de 8 mil entre funcionarios públicos, maestros, elementos policiacos, servidores públicos y vecinos.
Ahí la alcaldesa Cisneros Coss y la gobernadora Gómez Álvarez encabezaron la jornada de recolección de desechos. A lo largo unos dos kilómetros del gran canal fueron recolectadas toneladas.
Otros puntos donde se congregaron miles de personas fueron avenida Las Torres, en ampliación Tulpetlac; deportivo Bicentenario, en la comunidad de Hank González; avenida Adolfo López Mateos o R-1, y avenida Valle del Don en la zona oriente del municipio y en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, entre otras. Además, hubo otros puntos de recolección como escuelas, comercios, espacios deportivos, iglesias y fábricas de los ocho parques industriales. Participaron transportistas, diversos líderes, estudiantes, comerciantes, entre otros.
Anterior marca, en Tokio
Al final, al contar a los participantes, se contabilizaron 148 mil 525 mil vecinos laborando, lo que superó el anterior récord Guinness logrado de 146 mil 700 personas en el distrito Minato, en Tokio, Japón, en 2018. “Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas. Ecatepec es una comunidad que busca transformar su entorno. Nosotros ya ganamos porque es una fuerza vital, es participación, unidad y cambio, estamos limpiando.
“El Récord Guinness es un pretexto maravilloso para seguir generando organización comunitaria”, dijo Azucena Cisneros Coss. Agradeció a la comunidad organizada y a los distintos sectores que intervinieron para lograr el reconocimiento, como el educativo, empresarial y religioso, además de los gobiernos federal y estatal.
La gobernadora Gómez Álvarez consideró que este esfuerzo de recolección de basura se debe replicar en otros municipios; afirmó que la recuperación de espacios es importante para mejorar la calidad de vida de la población.
Armando Quintero Martínez, re-presentante del gobierno federal afirmó que este acto muestra un nuevo estilo de gobernar con la alcaldesa, para sumar esfuerzos en territorio. “En Ecatepec se ocupa un compromiso de los tres niveles de gobierno para que los cientos de miles de habitantes logren una calidad de vida aceptable”, dijo.