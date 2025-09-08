▲ La gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la alcadesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezaron ayer la jornada de recolección de basura en 73 puntos del municipio.

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 31

Ecatepec, Méx., En una jornada histórica, el gobierno municipal y vecinos de Ecatepec rompieron el Récord World Guinness del mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea, al contabilizarse 148 mil 525 mil vecinos. Alfredo Arista Rueda, juez adjudicador oficial para Guinness World Records entregó a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss el reconocimiento de la imposición del récord Guinness.

Ayer fueron designados 73 puntos masivos del municipio donde se concentraron entre 2 mil y 8 mil personas por lugar, además de 229 escuelas, iglesias y puntos vecinales. Los colonos se dedicaron a recoger basura de las calles, plazas, jardines, camellones, barrancas y vía pública.

La jornada estuvo encabezada por la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, además de cinco secretarios estatales, la Marina, Sedena, policías estatal y municipal, entre otras. Desde temprano, los vecinos fueron convocados en los diversos puntos del municipio donde se les repartieron guantes, cubrebocas, y diversos implementos de limpieza.

Al filo de las 10 horas dio el inicio de la jornada, cuando se activaron los silbatos. La gente, en forma sincronizada, comenzó a recoger la basura. En el punto la colonia Tolotzin I, a un costado del Gran Canal, debajo del puente del Siervo de la Nación, se registró la mayor convocatoria de personas, con más de 8 mil entre funcionarios públicos, maestros, elementos policiacos, servidores públicos y vecinos.

Ahí la alcaldesa Cisneros Coss y la gobernadora Gómez Álvarez encabezaron la jornada de recolección de desechos. A lo largo unos dos kilómetros del gran canal fueron recolectadas toneladas.

Otros puntos donde se congregaron miles de personas fueron avenida Las Torres, en ampliación Tulpetlac; deportivo Bicentenario, en la comunidad de Hank González; avenida Adolfo López Mateos o R-1, y avenida Valle del Don en la zona oriente del municipio y en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, entre otras. Además, hubo otros puntos de recolección como escuelas, comercios, espacios deportivos, iglesias y fábricas de los ocho parques industriales. Participaron transportistas, diversos líderes, estudiantes, comerciantes, entre otros.