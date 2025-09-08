Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 31

Monterrey, NL., Maestros de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informaron que entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su intervención ante la falta del pago del retroactivo de 6.43 por ciento de su jubilación por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon).

Los mentores acudieron al acto en el cual la mandataria presentó su primer informe de Gobierno en la entidad, y si bien primero les negaron el acceso, pudieron entregarle el documento. Los educadores se han manifestado varias vecess en Nuevo León, incluso ocuparon las instalaciones de Isssteleon el pasado 15 de agosto, con lo que lograron retomar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo con autoridades.