Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 31

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, con sede en el municipio de Rayón, en el norte del estado, afirmó que el grupo de elite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), creado en la actual administración (por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar), “ha dejado en las comunidades en las que ha pasado, invasión a sus territorios, allanamiento en propiedades privadas sin orden judicial e intimidación a la población”, entre otros atropellos.

En un documento difundido con motivo de su segundo aniversario, el centro de derechos manifestó que en la región norte y en otras partes de Chiapas “no deja de haber proyectos y megaproyectos que amenazan con continuar con la manipulación, la prostitución y la destrucción de la hermana madre tierra como autopistas, ampliación de carreteras, parques turísticos, etcétera, sin tomar realmente en cuenta el parecer de las comunidades”.

Sostuvo que “en nuestra región zoque ubicada en el norte de Chiapas, la triada gobierno, delincuencia organizada y empresas criminales ha dejado a los pueblos enmudecidos.

“El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios y por ello estamos frente al fenómeno de la erosión de los saberes ancestrales y la sagrada espiritualidad de los pueblos originarios.”

Espiral de violencia armada

La agrupación celebró su segundo aniversario con un acto realizado ayer en el municipio de Rayón, en el que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su informe titulado Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal, hecho público por primera vez en marzo pasado.

Después de la presentación del documento de Frayba, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra dio a conocer un manifiesto en el que señaló que “en este estado, donde desde el más alto nivel de gobierno se proclamó y se continúa pregonando que ya no se violan los derechos humanos, fue transgredido el sagrado derecho a la vida de nuestro profeta, defensor de derechos humanos y sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez”.