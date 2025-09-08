▲ Rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron evacuaciones en viviendas de la colonia Juárez, Chihuahua, tras el desborde del río Casas. Foto La Jornada

Jesús Estrada y Saúl Maldonado

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 30

Las lluvias de las últimas 48 horas desbordaron el río Casas Grandes e inundaron cientos de viviendas en colonia Juárez, poblado ubicado al noroeste del estado de Chihuahua; un niño de 11 años, murió al ser arrastrado por la corriente y al menos seis personas fueron rescatadas de las azoteas de sus casas en helicóptero.

Roberto Lucero, presidente municipal de Casas Grandes, alertó a los habitantes de la comunidad para que desalojaran sus hogares ante el incremento constante del nivel del cauce.

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que se realizaron acciones inmediatas en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencia, incluido un helicóptero Bell 407.

En tanto, en la ciudad de Durango, los residentes de una localidad rural y de un fraccionamiento de 201 viviendas fueron desalojados tras los anegamientos que ocasionó el desbordamiento del río Palestina; en algunos domicilios el nivel del agua llegó a 50 centímetros.

Tras la evacuación, Gustavo Paredes, director de Protección Civil municipal, reportó que 15 familias solicitaron ayuda para salir, de las cuales dos se trasladaron a un albergue y el resto se refugió con familiares. Hubo también quienes optaron por quedarse en sus hogares.

Indicó que la unidad habitacional afectada se encuentra en una zona baja, en la salida de la capital duranguense hacia Mazatlán, Sinaloa. La acumulación de agua se debió al escurrimiento proveniente de cerros y asentamientos de las zonas altas.