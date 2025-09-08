Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 30
Las lluvias de las últimas 48 horas desbordaron el río Casas Grandes e inundaron cientos de viviendas en colonia Juárez, poblado ubicado al noroeste del estado de Chihuahua; un niño de 11 años, murió al ser arrastrado por la corriente y al menos seis personas fueron rescatadas de las azoteas de sus casas en helicóptero.
Roberto Lucero, presidente municipal de Casas Grandes, alertó a los habitantes de la comunidad para que desalojaran sus hogares ante el incremento constante del nivel del cauce.
La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que se realizaron acciones inmediatas en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencia, incluido un helicóptero Bell 407.
En tanto, en la ciudad de Durango, los residentes de una localidad rural y de un fraccionamiento de 201 viviendas fueron desalojados tras los anegamientos que ocasionó el desbordamiento del río Palestina; en algunos domicilios el nivel del agua llegó a 50 centímetros.
Tras la evacuación, Gustavo Paredes, director de Protección Civil municipal, reportó que 15 familias solicitaron ayuda para salir, de las cuales dos se trasladaron a un albergue y el resto se refugió con familiares. Hubo también quienes optaron por quedarse en sus hogares.
Indicó que la unidad habitacional afectada se encuentra en una zona baja, en la salida de la capital duranguense hacia Mazatlán, Sinaloa. La acumulación de agua se debió al escurrimiento proveniente de cerros y asentamientos de las zonas altas.
El funcionario explicó que el arrastre de lodo y basura obstruyó las alcantarillas y dañó el colector, lo que hizo colapsar el drenaje.
Mientras, en el municipio de Santiago Papasquiaro, debido a que el poblado La Palestina quedó completamente inundado, sus 300 habitantes fueron desalojados y trasladados a comunidades cercanas.
Protección Civil estatal informó que la anegación se originó por el desbordamiento del río La Palestina, que también causó daños considerables en las localidades de San Ignacio y Las Margaritas, aunque sin necesidad de desalojar a los lugareños.
Autoridades reportaron que en la comunidad de Palmitos, municipio de Rodeo, la fuerza de la corriente del mismo río destruyó un tramo de la carretera federal 45 que conecta Durango con Chihuahua. Era un camino provisional que se había habilitado en tanto se construye el puente Molino de Cilindros en el tramo original.
En cuanto al almacenamiento de las presas, dos continúan por encima de 100 por ciento, por lo que el agua se verte a los ríos La Sauceda y Súchil.
La noche del sábado, las compuertas del embalse Guadalupe Victoria, el más cercano a la ciudad de Durango se abrieron tras alcanzar 90 por ciento de su capacidad y comenzó a ser desfogado hacia el río Tunal.