▲ La presa El Centenario llegó al 112.8 por ciento de su capacidad, lo que obligó a verter gran cantidad de agua al río San Juan. Foto de Ricardo Montoya

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 30

Tequisquiapan, Qro., El centro histórico del Pueblo Mágico de Tequisquiapan, Querétaro, se inundó ayer debido al desbordamiento de la presa El Centenario, que llegó a estar a 112.8 por ciento de su capacidad, lo que obligó a verter grandes cantidades de agua al río San Juan.

Don José, uno de los voluntarios que ayudó a elementos de Protección Civil a colocar un vado de tierra y costales rellenos de arena a la entrada de la calle Heroico Colegio Militar, por la cual se llega en vehículo a Tequisquiapan, mencionó que en esa zona el nivel del líquido alcanzó entre 70 y 80 centímetros de altura.

Otras calles de la colonia centro de la cabecera municipal resultaron afectadas, principalmente Fray Junípero Serra, Guillermo Prieto y Ezequiel Montes. También se anegaron otras cuatro arterias en la colonia La Magdalena.

Vecinos que residen en las vialidades perjudicadas se amarraron bolsas negras de polietileno en los pies para caminar por la ciudad, pero les sirvieron de poco pues eventualmente se les llenaron de agua residual.

Pese a los inconvenientes, algunos lugareños aseguraron que la inundación de ayer no fue tan grave como la ocurrida en 2021, cuando el nivel del fluido alcanzó un metro y medio de altura y abarcó más calles del centro histórico de la demarcación.

En un recorrido, La Jornada constató que el parque Las Pilas, que se localiza en inmediaciones de las vialidades deterioradas, quedó totalmente anegado.

En las entradas de viviendas, restaurantes, hoteles, tiendas y otros negocios, lo mismo que en el Mercado de Artesanías, elementos de Protección Civil del municipio de Tequisquiapan colocaron montones de sacos de arena para evitar que el agua penetrara a los inmuebles, en previsión de la la inundación se extienda.